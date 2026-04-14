Guardia medica, la Regione difende la riorganizzazione. Opposizioni: “Risposte sconcertanti”

Genova. La riorganizzazione dei poli di continuità assistenziale nel territorio genovese “non è una riduzione del servizio, è la sua modernizzazione”. È la risposta fornita dalla Regione Liguria alle interrogazioni presentate da Gianni Pastorino (Lista Orlando), Armando Sanna e Katia Piccardo (Pd) sulla garanzia del servizio a Recco, Serra Riccò e Bargagli e sul mantenimento della guardia medica di Bargagli al servizio dell’alta Val Bisagno e della Val Trebbia.

Secondo i dati della sanità regionale, la rete dei 19 poli di continuità assistenziale dell’ex Asl 3 ha gestito attraverso la centrale operativa circa 45mila chiamate. Di queste, circa il 60% – vale a dire oltre 27mila contatti – è stato risolto telefonicamente, senza necessità di spostamento fisico del medico.

L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò rileva che la proposta di riorganizzazione prevede una rete articolata su tre livelli con sei poli hub nelle case di comunità hub, che “non sostituiscono la continuità assistenziale ma la ospitano e la potenziano”, e 7 poli spoke in strutture territoriali esistenti, a copertura delle fasce orarie e delle aree periferiche.

“La giunta ignora le vere esigenze del territorio e sulla fantomatica riorganizzazione della guardia medica va dritta per la sua strada in maniera assai miope, appellandosi a dati lontani dalla realtà – accusano Sanna, Piccardo e Pastorino – Siamo sconcertati dalla risposta dell’assessore, perché prende in giro i cittadini liguri. Questa destra ha fatto una riforma sanitaria che non ha mai ascoltato i territori e oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti: la medicina territoriale sta perdendo ogni giorno un pezzo”.

“Le scelte di questa destra – continuano – non soltanto sono lontane da una visione moderna ed efficace della sanità di prossimità, ma ignorano completamente ciò che chiedono i territori e penalizzano la popolazione di intere vallate e delle due riviere. Lo segnalano i sindaci, lo lamentano i cittadini, lo vediamo ogni giorno nei pronto soccorso, sempre più congestionati perché i presidi che hanno una funzione di filtro vengono presi a picconate, giorno dopo giorno. Abbiamo chiesto conto di quanto è stato deciso per la continuità assistenziale di Cogoleto, Bargagli, Serra Riccò, Recco, in cui si lasciano i cittadini sempre più soli e si interrompono servizi preziosi. I dati citati dalla giunta, oltre ad essere in alcuni casi surreali e slegati dalla quotidianità, non possono essere letti in modo isolato, vanno messi insieme a ciò che accade quotidianamente: all’aumento degli accessi, ai codici nei pronto soccorso, alla carenza di personale. Emblematico è il caso del trasferimento della guardia medica da Cogoleto a Pegli e da Bargagli a Struppa: la giunta scarica su un’ipotetica inefficienza del servizio la responsabilità di una scelta che è invece tutta politica. Prima si depotenzia un presidio, poi lo si dichiara inefficace e infine lo si sposta, lasciando scoperti e sguarniti territori interi. È un meccanismo che serve solo a mascherare l’incapacità di questa amministrazione di garantire servizi adeguati”.