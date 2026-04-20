“Gli anelli del benessere”, domani l’inagurazione a Sampierdarena

Genova, 20 apr. – Sarà inaugurato a Sampierdarena domani, martedì 21 aprile, il percorso Centro-Ovest del progetto de “Gli Anelli del Benessere“, promosso dalla Direzione Marketing Territoriale del Comune di Genova con il supporto non condizionante di Novo Nordisk.

Il percorso Centro-Ovest comprende due itinerari: uno base focalizzato sulle ville storiche e gli aspetti storici e culturali del quartiere, l’altro avanzato per le persone più allenate e focalizzato anche sulla parte naturalistica di Sampierdarena.

La giornata si aprirà alle ore 9.15 con una camminata aperta alle scuole e alle associazioni del territorio di Sampierdarena, con partenza dal parco di Villa Scassi e arrivo al Centro Civico Buranello. Qui, dalle ore 11, la presentazione ufficiale del progetto con una conferenza tematica alla presenza di rappresentanti istituzionali dell’Ente, delle scuole e delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del percorso, di medici ed esperti del settore sportivo. Previsti, tra gli altri, gli interventi dell’assessora comunale a Marketing territoriale e Turismo Tiziana Beghin e del presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi.

“Il progetto “Gli Anelli del Benessere” rispecchia alla perfezione la volontà della nostra Amministrazione di promuovere le attività outdoor su tutto il territorio comunale, coniugando attività fisica e divulgazione dello straordinario patrimonio naturale e culturale che caratterizza ogni singolo quartiere della nostra città, ciascuno dei quali custodisce un patrimonio unico in termini storici, artistici, naturalistici e paesaggistici – dichiara l’assessora comunale Tiziana Beghin – Con l’inaugurazione del percorso Centro-Ovest, il Comune di Genova amplia la propria offerta di servizi a residenti e turisti per scoprire o conoscere meglio il nostro territorio, dando a tutti l’opportunità di arricchirsi culturalmente, migliorare il proprio benessere psicofisico e adottare stili di vita più sani, in un’ottica di prevenzione e contrasto a malattie metaboliche e disturbi alimentari per tutte le età”.

“Il Municipio II Centro Ovest ha accolto con grande interesse il progetto “Gli Anelli del Benessere”, che unisce la promozione della salute e del benessere alla valorizzazione delle bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche del territorio, comprese le aree collinari – spiega il presidente municipale Michele Colnaghi – Alcuni QR-Code, posizionati sui leggii recentemente installati nel centro storico di Sampierdarena, arricchiscono ulteriormente l’iniziativa, offrendo a tutti l’opportunità di conoscere meglio il territorio. Questa iniziativa consente di sottolineare una volta di più quanto di bello c’è nel Centro Ovest che, troppo spesso, viene ricordato solo per le sue criticità”.

“GLI ANELLI DEL BENESSERE” A SAMPIERDARENA, I DUE NUOVI PERCORSI

Il percorso Centro-Ovest comprende due itinerari: uno base focalizzato sulle ville storiche e gli aspetti storici e culturali del quartiere, l’altro avanzato per le persone più allenate e focalizzato anche sulla parte naturalistica di Sampierdarena.

L’itinerario base ha come punto di partenza Palazzo Centurione Carpaneto (piazza Montano) per poi proseguire in via Nicolò Daste e via Luigi Dottesio alla scoperta del Teatro Modena, degli ex Magazzini del Sale e delle ville storiche del quartiere, prima di raggiungere il parco di Villa Scassi e tornare al punto di partenza.

L’itinerario avanzato include quello base ma, a partire dal parco di Villa Scassi, prosegue dapprima su via Giacomo Balbi Piovera e quindi su via Gian Battista Derchi, per poi imboccare via Promontorio e dirigersi verso la zona del Belvedere (la parte naturalistica del quartiere). Arrivati in cima, si ammirano dapprima la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Promontorio e, proprio di fronte ad essa, i forti Tenaglia e Crocetta.

Si continua quindi verso destra su via Promontorio fino alla piazzetta di Mura degli Angeli che rappresenta il punto più alto del percorso. In seguito si imbocca via Promontorio a ritroso, percorrendo in discesa Salita superiore di Salvator Rosa e scendendo in via Vasco da Gama e lungo salita Belvedere, prima di proseguire su via G.B. Monti.

All’incrocio con via San Giovanni Bosco, si entra nella strada per ammirare l’omonimo complesso e tornare in via Rolando, nel cuore commerciale del quartiere. I principali punti di interesse del percorso sono: Palazzo Centurione Carpaneto, il Teatro Modena, gli ex Magazzini del Sale, la Chiesa di Santa Maria della Cella, Villa Crosa Diana, il Centro Civico Buranello e villa Lercari Sauli “La Semplicità”, Villa Imperiale Scassi “La Bellezza”, Villa Grimaldi “La Fortezza”, Villa Spinola di San Pietro, il parco di Villa Scassi, la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Promontorio, piazzetta di Mura degli Angeli, l’Istituto Don Daste, la Chiesa di Nostra Signora del Santissimo Sacramento e il Complesso di San Giovanni Bosco.

MAPPE E QR-CODE

Lungo il percorso sono state posizionate tre mappe 60×90, con un QR-Code che rimanda all’App Komoot per avere informazioni storiche ed artistico-culturali sullo specifico punto d’interesse e tecniche sul percorso, ma anche sulle fermate dei mezzi pubblici più vicine. Le mappe sono state posizionate in corrispondenza: del punto di partenza/arrivo (Palazzo Centurione Carpaneto); del punto di congiunzione dei due itinerari (parco di Villa Scassi); del punto più alto del percorso (piazzetta di Mura degli Angeli).

Inoltre, lungo gli altri principali punti d’interesse sono stati inseriti dei cartelli 20×20 con QR-Code ed una freccia 100×20 che rimandano allo stesso modo all’App Komoot.

“GLI ANELLI DEL BENESSERE”

Il Comune di Genova ha aderito alla rete “Città della corsa e del cammino” fino alla sottoscrizione della Urban Diabetes Declaration; ciò ha permesso di essere inclusi nel programma internazionale “Cities Changing Diabetes”, oggi “Cities for Better Health“, nell’ambito del quale ha preso forma il progetto stesso.

“Gli Anelli del Benessere” promuovono la camminata come strumento per prevenire e contrastare malattie metaboliche e cardio-vascolari permettendo, al contempo, di scoprire le bellezze storiche ed artistico-culturali della città. Sono percorsi di trekking urbano per tutte le età ed i livelli di abilità, che si possono svolgere autonomamente con il supporto dell’App Komoot che geolocalizza il percorso e fornisce, insieme ad apposita cartellonistica lungo il percorso, informazioni sui principali punti d’interesse attraverso podcast e contenuti testuali.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

09:00 – 09:15: Accoglienza e registrazione dei partecipanti presso il parco di Villa Scassi.

09:15 – 10:45: Percorso con le scuole dal parco di Villa Scassi a Villa Spinola di San Pietro (oggi Liceo Statale Gobetti), lungo via Nicolò Daste e via Sampierdarena, alla scoperta delle antiche ville e degli edifici storici del quartiere, fino a raggiungere il Centro Civico Buranello.

Dalle 11:00 alle 12:00, presso il Centro Civico Buranello, la conferenza tematica con gli interventi di:

– Tiziana Beghin – Assessora Marketing territoriale Comune di Genova – Saluto Istituzionale, valorizzazione del territorio e impatto del progetto. – Assessora Marketing territoriale Comune di Genova –

– Michele Colnaghi – Presidente Municipio II Centro Ovest – Saluto istituzionale e impatto del progetto a livello locale.

– Margherita Pardini – Assessore Cultura Municipio II Centro Ovest – Coinvolgimento della comunità locale e ringraziamenti.

– Pierluigi Vinai – Direttore Sociosanitario della ATS Liguria – Movimento, stili di vita e prevenzione: costruire un approccio integrato alla salute per le nuove generazioni.

– Ivan Mazzoleni – Direttore Area Sanitaria Genova – Prevenzione e territorio: costruire salute nel quotidiano.

– Diego Ferone – IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Università di Genova – Professore Ordinario di Endocrinologia e Direttore Dipartimento di Medicina Interna – Cities for Better Health: evidenze scientifiche per città più sane.

– Maria Luisa Biorci – Medico Cardiologo ASL3 – Il movimento, una buona abitudine che fa bene al cuore.

– Davide Faga – Dirigente Medico di Unità Operativa Endocrinologia San Martino – Il movimento come alleato nella cura delle patologie endocrinologiche.

– Giuseppe Boriello – Presidente FDG Italia e Presidente ADG Genova – Come riconoscere e supportare i pazienti con Diabete di tipo 1 e di tipo 2.

– Alessandro Fasciani – Responsabile SC Consultorio Famigliare – Dipartimento Ostetrico-Ginecologico e del Bambino Asl3 – Benessere femminile e territorio: il movimento come alleato della salute della donna.

– Giuseppe D’Annunzio – IRCCS Gaslini – Endocrinologia pediatrica – Crescere in salute: movimento e prevenzione nell’età pediatrica.

– Alessandro Clavarino – Dirigente Ufficio Scolastico Regione Liguria – Educazione alla salute nelle scuole.

– Antonio Micillo – Presidente Comitato regionale CONI Liguria – Sport come strumento di benessere e inclusione.

– Lorenzo Manca – Federfarma Genova – Il ruolo della farmacia nella promozione dell’educazione alimentare e dell’attività fisica come strumenti di prevenzione primaria.

12:00 Rinfresco a buffet.