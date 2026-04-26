Giro dell’Appennino, Fiera di Santa Zita e Genoa-Como: domenica nera per il traffico a Genova

Genova. Domenica di passione per la viabilità a Genova. Nella stessa giornata – e negli stessi orari – vanno in scena tre eventi con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale: il Giro dell’Appennino con arrivo nella zona del Waterfront e chiusura della Sopraelevata in entrambe le direzioni, la Fiera di Santa Zita alla Foce e Genoa-Como col tutto esaurito allo stadio Ferraris e fischio d’inizio alle 15.00

Giro dell’Appennino

La gara parte da Arquata Scrivia alle 11.15. L’ingresso in Valpolcevera è previsto da Lencisa intorno alle 15.30, passaggio sulla Sopraelevata tra le 15.55 e le 16.25, mentre l’arrivo davanti al Waterfront sarà tra le 16.00 e le 16.30.

Di seguito tutti i provvedimenti per la viabilità

MUNICIPIO I CENTRO EST

Domenica 26 aprile, dalle 14.30 e fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione veicolare sulla Sopraelevata (ambedue le direzioni)

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

Domenica 26 aprile, dalle 15.00 e fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione veicolare – eccetto veicoli afferenti alla manifestazione – in:

strada Guido Rossa , carreggiata mare, direzione levante

lungomare Canepa , carreggiata mare, direzione levante fino alla confluenza con l’innesto alla Sopraelevata.

MUNICIPIO V VAL POLCEVERA

Domenica 26 aprile:

a. dalle 13.15 e fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione veicolare – eccetto veicoli afferenti alla manifestazione – in:

(ingresso nel Comune di Genova provenienti da Mignanego):

via Natale Gallino

piazza Pontedecimo

via Anfossi

via San Quirico

lungotorrente Secca (località Morigallo)

ponte Omero Ciai

via Sardorella, tratto compreso fra il Ponte Omero Ciai ed il confine con il Comune di Manesseno.

(Uscita dal Comune di Genova verso Sant’Olcese e successivo rientro nel Comune di Genova dal Comune di Serra Ricco’ per dirigersi verso il Comune di Campomorone passando nuovamente attraverso la delegazione di Pontedecimo).

b. dalle 14.05 e fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione veicolare – eccetto veicoli afferenti alla manifestazione – in:

lungotorrente Secca, nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Serra Riccò ed il ponte Omero Ciai

via Mercati Generali (galleria Morigallo)

via Angelo Scala

via Romairone

via Gastaldi

via Semini

ponte della Forestale

via San Quirico

via Anfossi

piazza Pontedecimo

via Felice del Canto

via Campomorone (uscita dal Comune di Genova).

(Rientro nel Comune di Genova in località Geo, provenendo dal Comune di Ceranesi, in direzione verso mare).

c. dalle 15.00 e fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione veicolare – eccetto veicoli afferenti alla manifestazione – in:

via al Santuario Nostra Signora della Guardia (tutte le tratte)

via Degli Artigiani

via Polonio

via San Donà di Piave

via 30 Giugno 1960.

Attenzione : gli orari di interdizione della circolazione veicolare sopra indicati saranno suscettibili di eventuali modifiche, a discrezione del personale della Polizia Locale che svolgerà Servizio di viabilità, in base alla media oraria tenuta dai corridori.

Inoltre, dalle 9.00 alle 16.00 di domenica 26 aprile, in tutte le strade o segmenti di esse attraversate dalla gara ciclistica , viene istituito il divieto di fermata e sosta veicolare .

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

Sabato 25 e domenica 26 aprile:

via della Superba:

inversione del senso di marcia da via Tea Benedetti, direzione mare

dalle ore 21.00 di sabato 25 aprile:

divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, nel tratto compreso tra ex Rotatoria Tenco e Rotatoria San Giovanni D’Acri.

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

Dalle ore 18.00 di sabato 25 aprile alle ore 19.00 di domenica 26 aprile e comunque sino a cessate esigenze:

corso Marconi , ambedue le carreggiate:

divieto di sosta , con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione.

Dalle ore 2.00 alle ore 19.00 di domenica 26 aprile e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione, in:

a. corso ltalia , entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra corso Guglielmo Marconi e via Piave

b. via Casaregis, carreggiata lato ponente e centro carreggiata, nel tratto compreso tra via San Pietro alla Foce e corso Marconi e, sul lato levante della carreggiata di levante, nel tratto tra salita Vignola e via Ruspoli

c. via Podgora, nel tratto tra il civico 5 e corso Italia.

Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di domenica 26 aprile e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di transito veicolare – eccetto veicoli afferenti alla manifestazione – in:

a. corso Marconi , nel tratto compreso tra Rotatoria 9 novembre 1989 e Corso ltalia, eccetto la carreggiata lato monte nel tratto compreso tra l’uscita di piazza Rossetti e la Rotatoria 9 novembre 1989 che resterà percorribile a tutti i veicoli

b. via Rimassa, carreggiata lato ponente, nel tratto tra via Morin e corso Guglielmo Marconi.

Dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di domenica 26 aprile e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di attraversamento pedonale in corso Marconi, nel tratto compreso tra Rotatoria 9 novembre 1989 e corso ltalia.

Dalle ore 11.30 alle ore 19.00 di domenica 26 aprile e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di transito in:

a. corso Italia , nel tratto compreso tra corso Guglielmo Marconi e via Piave

b. via Casaregis, carreggiata lato ponente, nel tratto tra via San Pietro alla Foce e corso Guglielmo Marconi.

transito a senso unico alternato (regolamentato da personale della Polizia Locale o dell’organizzazione) in via Podgora, nel tratto tra il civico 5 e corso Italia.

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di domenica 26 aprile e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di transito veicolare – eccetto veicoli afferenti alla manifestazione – in:

a. Rotatoria 9 novembre 1989, eccetto il ramo lato monte, dove verrà invertito il senso di marcia (da ponente a levante) per consentire l’inversione di marcia ai veicoli transitanti in Viale Brigate Partigiane con direzione mare

b. Sopraelevata , ambedue le carreggiate

c. corso Guglielmo Marconi, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra l’uscita di piazza Rossetti e la Rotatoria 9 novembre 1989

d. piazza Rossetti, carreggiata lato ponente, tra via Gestro e corso Guglielmo Marconi

transito a senso unico alternato (regolamentato da personale della Polizia Locale o dell’organizzazione) in via dei Pescatori, nel tratto tra il pilone di sostegno della Sopraelevata n° 194 e viale Brigate Partigiane, con obbligo arresto allo stop e svolta a destra all’intersezione con viale Brigate Partigiane.

soppressione della corsia riservata ai velocipedi in viale Brigate Partigiane, carreggiata levante, nel tratto tra la Rotatoria 9 novembre 1989 e via Cecchi.

Sarà comunque garantito, ai residenti e/o nei casi di necessità, l’accesso e il deflusso dei veicoli in sosta dai tratti di piazza Rossetti e di via Rimassa interessati dai divieti da parte del personale Polizia Locale o dell’organizzazione, presente in luogo così come l’attraversamento dei pedoni in corso orso Guglielmo Marconi compatibilmente con le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture dedicate alla manifestazione ed allo svolgimento dell’evento in corso.

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Fiera di Santa Zita

Domenica 26 aprile, per consentire il regolare svolgimento della Fiera di Santa Zita, nei tratti stradali e nelle fasce orarie sottoindicate entrano in vigore le seguenti prescrizioni:

dalle ore 00.01 alle 23.59 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti e divieto di circolazione per tutti i veicoli – ad eccezione di quelli destinati allo svolgimento della manifestazione e limitatamente a tali attività – in:

via Santa Zita, nel tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini

piazza Paolo da Novi

via Bianchi

via Siria

via della Libertà, nel tratto compreso tra via Barabino e piazza Paolo da Novi

via Pisacane, nel tratto compreso tra via della Libertà e via Cipro

via Pisacane, nel tratto compreso tra corso Torino e via della Libertà.

Inoltre, per consentire il regolare svolgimento della processione religiosa, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 00.00 alle ore 22.00 e sino a cessate esigenze:

su ambo i lati del tratto di via Santa Zita (senza sbocco veicolare) che dalla strada principale adduce al civico 2a

sul lato monte di via Santa Zita tra il tratto precedente e via Antonini.

Viene anche istituito, sempre per tutta la giornata, il doppio senso di marcia a senso unico alternato in via Volturno e in via Marcello Staglieno, con diritto di precedenza per la direzione ponente e con obbligo di arresto allo stop e svolta a destra all’intersezione con via Cipro.

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Genoa-Como

Per Genoa-Como, alle 15.00 al Ferraris, entrano in vigore le consuete disposizioni legate allo stadio, che però oggi vanno a sommarsi a tutte le altre chiusure. Il parcheggio destinato agli ospiti è quello di Dinegro.