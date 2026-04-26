Giro dell’Appennino, a Genova vince Crescioli dopo la volata finale con Pesenti e Pozzovivo

Genova. È Ludovico Crescioli il vincitore dell’87esimo Giro dell’Appennino.

Il ciclista del Team Polti Visitmalta ha tagliato il traguardo per il primo al termine dello sprint finale col compagno di squadra Thomas Pesenti. Al terzo posto Domenico Pozzovivo della Solution Tech Nippo Rali staccato di soli 3 secondi.

Alla cerimonia di premiazione anche la vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro.

“Dopo il successo della versione in rosa di un mese fa, questa competizione si conferma punto di riferimento indiscusso all’interno del nostro panorama sportivo – commenta Ferro –. Giunta alla sua 87ª edizione, questa gara non ha accolto soltanto i migliori ciclisti del panorama internazionale, ma ha portato in pista la storia stessa del ciclismo in Liguria. Congratulazioni a Ludovico Crescioli, che è riuscito a conquistare il suo primo titolo da professionista in un contesto così prestigioso. Un plauso agli organizzatori che hanno costruito questa grande giornata, a conclusione di un weekend fantastico per tutti gli appassionati delle due ruote sul nostro territorio”.

Il Giro dell’Appennino ha portato a Genova non solo il grande ciclismo ma anche un’importante iniziativa dedicata alla salute. L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò era presente all’arrivo della storica corsa ligure non solo premiare il vincitore della classifica giovani, ma anche per ringraziare i volontari al lavoro al Novo Nordisk Health Village, lo spazio allestito in piazza Rossetti per promuovere stili di vita sani e favorire la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, attraverso consulti gratuiti e incontri con esperti.

“Eventi come il Giro dell’Appennino dimostrano quanto sport e salute siano strettamente legati – commenta l’assessore Nicolò -: promuovere l’attività fisica e la prevenzione significa investire concretamente nel benessere dei cittadini. Complimenti a tutti gli atleti e grazie a chi ha lavorato per realizzare questa iniziativa di prevenzione, esempio virtuoso di sanità che si avvicina alle persone”.

Al termine della gara, l’assessore Nicolò ha premiato con la maglia ciclamino il ciclista Ludovico Crescioli, primo nella classifica giovani, oltre che vincitore del Giro dell’Appennino.