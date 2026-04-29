Giovanni talenti alla prova a Palazzo Ducale, nuovi appuntamenti nel weekend 2-3 maggio

Genova. Secondo e terzo appuntamento, sabato 2 e domenica 3 maggio nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con “Pentagramma Ducale Giovani talenti alla prova”, la rassegna organizzata da Fondazione per la Cultura con Francesco Meli ed Elisabetta Pozzi, entrambi membri del Comitato scientifico. Entrambi gli appuntamenti sono previsti alle ore 18 e sono ad ingresso gratuito.

Sabato 2 maggio verranno eseguite le romanze da camera di Paolo Francesco Tosti, un compositore italiano dei primi del Novecento, su testi di Gabriele D’Annunzio, scritti appositamente per queste arie. In questa occasione ci sarà Elisabetta Pozzi, la direttrice della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale, con le allieve del 1° anno, preparate da Eva Cambiale e dalla stessa Pozzi, che interpreteranno i versi del poeta. Partecipa anche Serena Gamberoni.

Domenica 3 maggio si svolgerà una vera e propria Masterclass, con una lezione del tenore Francesco Meli agli allievi dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici e pianisti accompagnatori del Teatro Carlo Felice di Genova. Il pubblico e gli appassionati potranno capire meglio come si preparano una voce, un’aria, un ruolo, e approfondire l’articolato lavoro del “dietro le quinte”.

La Scuola di Recitazione Mariangela Melato del Teatro Nazionale di Genova: una parte significativa della storia del Teatro Nazionale di Genova è costituita dal lavoro di formazione di giovani attori. Già a partire dagli anni Sessanta il Teatro si dotava di una Scuola d’Arte Drammatica che sviluppava la propria strategia didattica attraverso le esperienze di vari registi, fra cui Anna Laura Messeri, Mina Mezzadri, Carlo Cecchi, Egisto Marcucci e Marcello Bartoli. A partire da maggio 2021 la direzione della Scuola di Recitazione Mariangela Melato del Teatro Nazionale di Genova è stata affidata ad Elisabetta Pozzi. La celebre attrice fa parte del Comitato Scientifico di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Elisabetta Pozzi, genovese, ha debuttato a soli 17 anni accanto a Giorgio Albertazzi ne Il fu Mattia Pascal. Attrice straordinaria ha interpretato i grandi classici del teatro di ogni tempo, lavorando con i più grandi registi e attori. Per le sue interpretazioni è stata insignita di quattro Premi Ubu, due premi della critica e il Premio Eleonora Duse. Al cinema ha debuttato nel 1979 con Michelangelo Antonioni (Il mistero di Oberwald) e vinto nel 1992 il David di Donatello come Migliore attrice non protagonista per i film di Carlo Verdone Maledetto il giorno che ti ho incontrata.

L’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici e pianisti accompagnatori del Teatro Carlo Felice di Genova nasce nel 2021 come proposta didattica e artistica per giovani cantanti e pianisti, punto di congiunzione fra il percorso di studi accademico e l’inserimento nel sistema produttivo italiano. I giovani artisti, dopo una selezione e un’esperienza immersiva di studio di alcuni mesi, debuttano sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice di Genova che ogni anno programma l’ultimo titolo della stagione con i talenti dell’Accademia. La direzione artistica, sin dalla prima edizione, è stata affidata al tenore genovese Francesco Meli.

Francesco Meli, genovese, ha iniziato gli studi di canto a diciassette anni al Conservatorio Paganini. Ha debuttato alla Scala a soli 23 anni e collabora con i maggiori direttori del mondo. Ha cantato in recital solistici alla Scala, Londra, Tokyo e San Pietroburgo, Parigi, Zurigo, Mosca, Salisburgo, Tokyo e Vienna. Ha vinto il Premio Abbiati nel 2013, l’Oscar della lirica, il Premio Zenatello all’Arena di Verona, il Premio Orazio Tosi, il Premio Carlo Alberto Cappelli, il Premio Pertile, il Premio Lugo, il Premio Prandelli, il Premio Mascagni, il Tiberini d’oro, l’ISO d’oro, la Targa Labò e il Pavarotti d’oro.

PROGRAMMA GIOVANI TALENTI ALLA PROVA

→Sabato 2 maggio ore 18, Sala del Maggior Consiglio

Accademia di Alto Perfezionamento per cantanti lirici dell’Opera Carlo Felice

Con la partecipazione di Serena Gamberoni e Davide Cavalli

Yujing Chen, Sara Di Fusco, Virginia Genovese, Caterina Trevisan soprano

Junpiyo Kwon, Xianmu Wang tenore

Andrea Ariano, Davide Chiodo, Shang Ju, Jeongwoo Lee baritono

Yiwen Wang basso

Umberto Musso, Rocco Roca Rey, Mattia Torriglia pianoforte

Francesco Paolo Tosti (1846 – 1916)

Malinconia

“Dorme la selva”

“Quand’io ti guardo”

“L’ora è tarda”

“Or dunque addio”

“Chi sei tu che mi parli”

Yiwen Wang, Jeongwoo Lee, Yujing Chen, Virginia Genovese, Shang Ju

Due piccoli notturni

“Van gli effluvi delle rose”

“O falce di luna calante”

Xianmu Wang, Andrea Ariano

“‘A vucchella”

Sara Di Fusco

“Ninna nanna”

Serena Gamberoni

Quattro Canzoni d’Amaranta

“Lasciami! Lascia ch’io respiri”

“L’alba separa dalla luce l’ombra”

“In van preghi”

“Che dici, o parola del saggio?”

Serena Gamberoni, Junpiyo Kwon, Caterina Trevisan, Davide Chiodo

Corso di alto perfezionamento della Scuola del Teatro Nazionale

Allieve del I anno preparate da Eva Cambiale ed Elisabetta Pozzi

Viola Mondellini, Claudia Torchia, Viola Ugas Leggeranno “Dorme la selva” da Malinconia

Viola Ugas legge “Chi sei tu che mi parli” da Malinconia

Viola Mondellini legge “L’alba separa dalla luce l’ombra” e “In van preghi” da Quattro Canzoni D’Amaranta

Claudia Torchia legge “O falce di luna calante” e “‘A Vucchella” da Due piccoli Notturni

Con la partecipazione di Elisabetta Pozzi

​→ Domenica 3 maggio ore 18, Sala del Maggior Consiglio

Masterclass di Francesco Meli

Yujing Chen, Sara Di Fusco, Virginia Genovese, Caterina Trevisan soprano

Junpiyo Kwon, Xianmu Wang tenore

Andrea Ariano, Davide Chiodo, Shang Ju, Jeongwoo Lee baritono

Yiwen Wang basso

Umberto Musso, Rocco Roca Rey, Mattia Torriglia pianoforte