Giornata sicurezza stradale: il 6 maggio evento di aggiornamento per gli over 65

Genova. Nella Giornata europea della sicurezza stradale, il 6 maggio, l’Associazione 50&Più Genova collabora con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest – Motorizzazione di Genova, per proporre ai guidatori over 65 l’incontro “Metti la sicurezza al volante. Aggiornamento sulle norme della circolazione”.

Per chi vuole mettersi alla prova e valutare la propria conoscenza sulle nuove norme del Codice della strada, l’appuntamento è mercoledì 6 maggio 2026, ore 15, al Circolo Unificato dell’Esercito in via S. Vincenzo 68, nel centro di Genova.

Dopo i saluti di Piero Provenzano, direttore della Motorizzazione Civile di Genova, di Raffaele Ferriello direttore Automobile Club Genova e di Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Genova, Luigi Zappi, medico monocratico dell’Automobile Club Genova (Automobile Club d’Italia), interverrà sul tema “Sicurezza alla guida, rischi connessi con l’uso dei fermaci alla luce delle nuove norme del Codice della strada”, mentre altri aspetti saranno trattati da Roberto Rizzo e Tommaso Boccanfuso, rispettivamente coordinatore regionale Confarca (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) e coordinatore regionale Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica).

L’incontro è indirizzato in particolare alle persone con una lunga esperienza di guida, che potrebbero non avere la stessa competenza sulle nuove norme del Codice della Strada. Ha lo scopo di aggiornare chi guida e promuovere la cultura della sicurezza. Alla formazione seguirà un breve test a risposta multipla, simile all’esame di teoria che ogni patentato ha superato. Chi otterrà i migliori risultati riceverà un gadget in regalo.

L’iniziativa rientra nel “Piano Nazionale di Sicurezza Stradale” e ha lo scopo di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti sul territorio nazionale, per ridurre del 50% i morti e i feriti gravi. La corretta informazione può rafforzare l’azione di contrasto dei comportamenti alla guida ad alto rischio, nel più ampio contesto di una nuova cultura della sicurezza stradale che parte dalla necessità di accompagnare ogni persona in un percorso formativo lungo tutto l’arco della sua vita. In particolare, saranno approfondite le nuove norme del Codice della Strada, evidenziate le principali cause di incidente e le regole del corretto comportamento con esempi pratici, definiti i criteri per trasportare i minori in sicurezza, illustrate le caratteristiche degli Adas (Advanced Driver Assistance System) che da luglio 2024 sono obbligatori su ogni veicolo nuovo per aiutare i conducenti a migliorare la guida.

“È con soddisfazione – dichiara Brigida Gallinaro, presidente dell’Associazione 50&Più Genova – che la nostra associazione torna per la seconda volta a collaborare con il Ministero dei Trasporti, che ha individuato i nostri soci come destinatari di un’attività che interessa tutti, perché tutti percorriamo le strade della città, alla guida, da passeggeri o da pedoni. Come cittadini del capoluogo ligure, siamo consapevoli del crescente numero di incidenti che si verificano nel territorio che abitiamo. Una solida ragione che ci rende sensibili alla necessità di aggiornare la nostra conoscenza, anche dopo tanti anni alla guida. Ma che ci fa inoltre assumere l’impegno di veicolare il messaggio alle nuove generazioni”.