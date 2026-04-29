Giornata dell’ostetrica, il 5 maggio iniziativa in piazza a Chiavari

Chiavari. Anche quest’anno, le ostetriche dell’Asl 4 celebrano la Giornata internazionale dell’Ostetrica con un pomeriggio di incontro dedicato alla cittadinanza e rivolto, in particolare, alle donne in gravidanza e alle neo mamme. “Le mani che accolgono” è il titolo dell’iniziativa, che si svolgerà martedì 5 maggio 2026 in piazza Matteotti a Chiavari.

“Per il secondo anno consecutivo – spiega il direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, Stefano Bogliolo – abbiamo scelto di essere presenti sul territorio con un momento di incontro e dialogo diretto con le nostre ostetriche per fornire informazioni sui servizi promossi dall’Asl 4 e sull’importanza del supporto ostetrico”.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 16 alle 19 in piazza Matteotti, dove le ostetriche dell’Ostetricia e ginecologia e del Consultorio saranno presenti con l’ambulatorio mobile Gulliver per fornire informazioni sulle attività svolte e in particolare sull’ambulatorio Gravidanza a basso rischio, sulla prevenzione e la diagnosi della depressione post partum, sul progetto “Noi tre insieme”, sulle tecniche farmacologiche e non di contenimento del dolore nel travaglio e nel parto, sul parto in acqua e la partoanalgesia disponibile 7 giorni su 24 ore su 24, sul sostegno all’allattamento e la donazione di sangue cordonale.

Inoltre, sono in programma:

dalle 16 alle 17 laboratorio del “Portare in fascia”;

dalle 17.00 Merenda con le Ostetriche

alle 17.30 Belly Mapping, pittura temporanea sulla pancia delle donne in gravidanza per visualizzare la posizione del bambino.

La cittadinanza è invitata a partecipare. La partecipazione è gratuita.