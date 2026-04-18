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22 aprile

Giornata della terra, mercoledì un evento a Molassana nell’ambito del progetto Arsellina

Una giornata di incontri e dibattiti per la sensibilizzazione sui temi ambientali e della biodiversità

Generico aprile 2026

Genova. In occasione della Giornata mondiale della terra, mercoledì 22 aprile, dalle 8.30, nell’auditorium del Municipio IV Media Val Bisagno (via Molassana 74r) si svolgerà una giornata di incontri e dibattiti per la sensibilizzazione sui temi ambientali e della biodiversità, organizzati dal presidente del Municipio, Lorenzo Passadore, e dall’assessora municipale alla Promozione della vallata, Claudia Benassi, nell’ambito del progetto Arsellina, approvato dalla giunta comunale a fine marzo, per la valorizzazione del patrimonio agricolo, ambientale e culturale della Val Bisagno.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali degli assessori comunali al Verde, Francesca Coppola, al Commercio, Tiziana Beghin, al Diritto all’istruzione, Rita Bruzzone. Nel pomeriggio interverrà anche l’assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile, Massimo Ferrante.

La sessione del mattino, si concentrerà sul focus “agricoltura e allevamento”, con il coinvolgimento dell’Istituto Agrario Marsano, in collaborazione anche con il consorzio della patata Quarantina e con il coinvolgimento di alcune aziende agricole del territorio. Si parlerà di biodiversità, dalla frutta alla mucca cabannina, di agriapicoltura. La sessione pomeridiana sarà concentrata sull’acquedotto storico e sul dissesto idrogeologico. Durante la giornata spazio anche per intermezzi musicali e di poesia.

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