Giornata della terra, Fiab organizza una pedalata serale nelle strade genovesi

Genova. In occasione della Giornata della Terra, mercoledì 22 aprile, FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – promuove in tutta Italia la mobilitazione nazionale “Muoviamoci per la Terra”, un invito concreto a scegliere, anche solo per un giorno, modalità di spostamento sostenibili come camminare, andare in bicicletta o utilizzare il trasporto pubblico.
A Genova, FIAB aderisce all’iniziativa proponendo una visita guidata in bicicletta per un numero limitato di persone: un percorso serale nei luoghi simbolo delle principali sfide urbane, emerse dal dossier “Genova e il divario 2030” elaborato assieme a Legambiente.
L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile alle 21 in piazza De Ferrari. Il percorso toccherà alcuni punti emblematici della città, con brevi soste tematiche dove verranno illustrati i punti salienti del dossier.
Corso Firenze – centralina ARPAL
Qualità dell’aria e impatti sulla salute
Corso Magenta
Sicurezza stradale e necessità di interventi strutturali
Piazza Colombo
Spazio pubblico e pedonalizzazioni mancate
Mura delle Cappuccine – Giardini Coco
Verde urbano, alberi e ruolo nella riduzione della CO₂
Metro San Giorgio
Trasporto pubblico e mobilità integrata
L’iniziativa è gratuita, con registrazione obbligatoria a questo link (posti limitati a 30 partecipanti) e si svolgerà nel rispetto del Codice della Strada.