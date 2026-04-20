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22 aprile

Giornata della terra, Fiab organizza una pedalata serale nelle strade genovesi

Da piazza De Ferrari, a corso Magenta, a Mura della Cappuccine alla metro San Giorgio: ogni punto toccato rappresenta un luogo simbolo delle sfide della mobilità sostenibile

Bicicletta Pista Ciclabile

Genova. In occasione della Giornata della Terra, mercoledì 22 aprile, FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – promuove in tutta Italia la mobilitazione nazionale “Muoviamoci per la Terra”, un invito concreto a scegliere, anche solo per un giorno, modalità di spostamento sostenibili come camminare, andare in bicicletta o utilizzare il trasporto pubblico.

A Genova, FIAB aderisce all’iniziativa proponendo una visita guidata in bicicletta per un numero limitato di persone: un percorso serale nei luoghi simbolo delle principali sfide urbane, emerse dal dossier “Genova e il divario 2030” elaborato assieme a Legambiente.

L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile alle 21 in piazza De Ferrari. Il percorso toccherà alcuni punti emblematici della città, con brevi soste tematiche dove verranno illustrati i punti salienti del dossier.

Corso Firenze – centralina ARPAL
Qualità dell’aria e impatti sulla salute

Corso Magenta
Sicurezza stradale e necessità di interventi strutturali

Piazza Colombo
Spazio pubblico e pedonalizzazioni mancate

Mura delle Cappuccine – Giardini Coco
Verde urbano, alberi e ruolo nella riduzione della CO₂

Metro San Giorgio
Trasporto pubblico e mobilità integrata

L’iniziativa è gratuita, con registrazione obbligatoria a questo link (posti limitati a 30 partecipanti) e si svolgerà nel rispetto del Codice della Strada.

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