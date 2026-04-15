Ginecologia ed endometriosi, a Santa Margherita la prima edizione del convegno “Women’s Health Campus”

Santa Margherita Ligure. Il 17 e il 18 aprile è in programma il convegno “Women’s Health Campus – La ginecologia e il benessere al femminile. Nuovi percorsi di ricerca, diagnosi e cura“, a Villa Durazzo,. Si tratta della prima edizione.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere un aggiornamento scientifico e un confronto multidisciplinare su alcune delle principali patologie ginecologiche – tra cui in primis endometriosi, ma anche fibromi uterini e adenomiosi – condizioni croniche ad elevato impatto sulla qualità di vita, spesso associate a dolore pelvico e difficoltà riproduttive.

Un elemento distintivo dell’iniziativa è il ruolo centrale di giovani ginecologi affermati a livello nazionale, che daranno vita ad un confronto scientifico interattivo, e porteranno ad un ampia platea di specialisti relazioni congressuali di altissimo profilo.

È inoltre prevista una tavola rotonda istituzionale sulle prospettive di gestione delle patologie ginecologiche e dei percorsi nascita nell’ambito della recente riforma del Sistema Sanitario Ligure.

Il sindaco di Santa Margherita Ligure, Guglielmo Caversazio, dichiara: “Saluto con sincero favore un convegno medico che pone al centro del proprio interesse l’endometriosi, una diagnosi complessa che per molte donne apre una stagione di confronto doloroso e costante col proprio corpo. Sono lieto che Villa Durazzo venga scelta per eventi di questa portata sociale e scientifica; eventi che confermano, anche, la vocazione cittadina al turismo congressuale. Auguro ai medici che accorreranno all’evento buon lavoro e un lieto soggiorno nella nostra località”.

I responsabili scientifici sonoClaudio Gustavino,Franco Alessandri e Simone Ferrero.