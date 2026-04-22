  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il giorno dopo

Caso Gibelli, al centrodestra non bastano le scuse: “Sia rimossa, Salis prenda le distanze”

I gruppi di minoranza a Tursi hanno presentato richiesta formale di revoca dell'incarico dopo il post su cattolici e politica poi rimosso dalla consulente per i temi Lgbtqia+ del Comune

Generico aprile 2026

Genova. Il centrodestra in consiglio comunale ha presentato richiesta di formale revoca del contratto di Ilaria Gibelli dall’incarico di responsabile dell’ufficio per lo sviluppo delle politiche Lgbtiqa+ del Comune di Genova.

“La decisione – si legge in una nota dei gruppi di minoranza a Tursi, accompagnata dalla lettera inviata alla sindaca Silvia Salis e ai vertici dell’amministrazione – è scaturita dai gravissimi insulti razzisti che la consulente ha rivolto via social ai cattolici e ai partiti di area cattolica, definiti da lei testualmente Omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti”.

“Non possiamo tollerare che una figura pagata con soldi pubblici per promuovere l’inclusione utilizzi i propri canali per diffondere odio e pregiudizi” dichiarano i capigruppo della coalizione di centrodestra che definiscono la story, poi cancellata, e per cui Gibelli ha chiesto scusa, “un attacco scomposto che calpesta la dignità di una vasta fetta di cittadinanza e delle istituzioni che la rappresentano e rivela il suo razzismo e una chiara incompatibilità con il ruolo affidatole”.

“Ci saremmo aspettati una presa di distanze da parte della sindaca, che non c’è stata – proseguono i capigruppo di opposizione – il post della stessa Gibelli, dopo quello rimosso, è una toppa peggio del buco e comunque insufficiente, in toni e parole, per chiudere un caso gravissimo per chi è lautamente pagato da denaro pubblico e ha il dovere di rappresentare, proprio per la natura del contratto di consulenza con il comune di Genova, l’ente”.

“Come consulente dovrebbe agevolare l’inclusività – concludono – non permettersi toni discriminatori. In un ampio documento che alleghiamo, questa mattina abbiamo scritto alla sindaca per chiedere la revoca del contratto e attendiamo una rapida risposta”.

leggi anche
Generico aprile 2026
Polemica
Centrodestra all’attacco della consulente Lgbtqia+: “Gibelli pagata per insultare?”. Poi lei chiede scusa
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.