Ghio e Romeo (Avs): “Compensazioni delle cave saranno investite sui territori interessati”

Genova. “È stata approvata dal Consiglio Comunale di Genova la nostra proposta che sancisce un principio semplice e giusto: i fondi di compensazione delle attività estrattive devono essere investiti prioritariamente nei territori interessati dalle lavorazioni”, dichiara Francesca Ghio, capogruppo comunale di Avs.

“Le cave del ponente hanno un impatto quotidiano pesante: consumo di suolo, pressione ambientale, traffico, trasformazione del paesaggio. Eppure, a fronte di questi effetti, le risorse incassate dal Comune vengono spesso utilizzate anche in altre zone della città”, ricorda il consigliere comunale Massimo Romeo.

“Come Avs Genova stiamo lavorando da mesi su questo tema. Analizzando agli atti e le interrogazioni dei municipi chiediamo trasparenza e criteri chiari, perché nel Medio Ponente restano aperte criticità urgenti: dissesto idrogeologico, versanti da mettere in sicurezza, manutenzione e riqualificazione ambientale. Non è localismo: è equità, prevenzione e buon governo. Continueremo a lavorare per trasformare questo principio in interventi concreti”, assicura la capogruppo Francesca Ghio.