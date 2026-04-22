Energia, la Regione promuove la geotermia a bassa entalpia: il plauso dei geologi della Liguria

Genova. L’Ordine dei geologi della Liguria esprime “forte apprezzamento” per l’approvazione all’unanimità in consiglio regionale di un ordine del giorno che riconosce la geotermia a bassa entalpia come componente strategica del sistema energetico regionale nell’ambito del piano energetico ambientale regionale.

Per i geologi si tratta di un “passaggio significativo verso la valorizzazione di una risorsa rinnovabile particolarmente adatta al contesto ligure, caratterizzato da elevata densità urbana, limitata disponibilità di superfici per grandi impianti energetici e presenza diffusa di edifici da riqualificare dal punto di vista energetico”.

“La decisione rafforza il ruolo strategico dei geologi, valorizzandone competenze e responsabilità nella conoscenza del sottosuolo, nella pianificazione energetica e nello sviluppo di nuove opportunità professionali qualificate per l’intera categoria. Un ottimo risultato che arriva proprio nella Giornata Mondiale della Terra” ha commentato Alessandro Scarpati, presidente dell’Ordine dei geologi della Liguria.

La geotermia a bassa entalpia, tecnologia rinnovabile consolidata, consente di sfruttare la stabilità termica del sottosuolo per la climatizzazione degli edifici, contribuendo in modo concreto alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.

La Regione si è impegnata a predisporre una carta geoenergetica regionale, basata sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e termiche del territorio, e ad introdurre misure di incentivazione per la diffusione degli impianti geotermici, con attenzione agli edifici pubblici come scuole, ospedali e strutture amministrative. Viene poi assicurato il sostegno alla diffusione della geotermia a bassa entalpia nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabili e dei programmi di riqualificazione urbana.

L’Ordine sottolinea come questo provvedimento rappresenti un passo concreto verso una transizione energetica sostenibile, fondata sulla conoscenza e sulla valorizzazione del sottosuolo.