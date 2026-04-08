Genova x Chernobyl, il 19 aprile evento per la memoria e l’accoglienza a 40 anni dalla tragedia

Genova. In occasione del quarantennale dell’incidente nucleare di Chernobyl, l’associazione Genova X Chernobyl, con il patrocinio gratuito di Regione Liguria, Comune di Genova e la partecipazione finanziaria del Municipio VIII Medio Levante organizza un pomeriggio dedicato alla memoria, alla testimonianza e ai valori dell’accoglienza. L’evento si terrà domenica 19 aprile 2026 alle ore 15.00 presso La Quinta Praticabile – Teatro Instabile di Via Cecchi.

40 anni dopo Chernobyl: memoria e responsabilità

Il 26 aprile 1986 l’esplosione del reattore della centrale nucleare di Chernobyl generò un vasto fall-out radioattivo che contaminò vaste aree limitrofe, colpendo duramente anche la Bielorussia, con un impatto su circa il 23% del territorio. Da quella tragedia nacque in Italia un importante fenomeno di solidarietà: i programmi di ospitalità e risanamento rivolti ai minori provenienti dalle zone contaminate.

Fondata nel 2002, l’associazione Genova X Chernobyl continua ancora oggi a promuovere progetti di accoglienza e cooperazione internazionale, con particolare attenzione a bambini e ragazzi provenienti da contesti fragili, principalmente bielorussi, ma anche moldovi e di Gaza.

Nonostante la pandemia e il conflitto in Europa orientale, l’associazione non ha mai interrotto il proprio operato, mantenendo saldo il significato profondo della parola accoglienza: un insieme di volti, storie, colori e legami che continuano a crescere.

20 anni di attività al servizio dell’accoglienza

Nel corso degli anni Genova X Chernobyl ha: inviato aiuti umanitari in Ucraina e in Turchia dopo il terremoto, progetti di sostegno a Gaza; organizzato vacanze riabilitative in Bielorussia per minori disabili e oncologici in fase remissiva di Gomel; supportato persone lungo la rotta balcanica; avviato nel 2024 e rinnovato nel 2025 un progetto di accoglienza estiva per minori provenienti da situazioni socialmente fragili della Moldova, anche oncologici in fase remissiva.

Tutte queste attività sono rese possibili grazie al contributo delle famiglie, ai volontari e ai sostenitori attraverso raccolte fondi e il 5×1000.

Il programma dell’evento

L’incontro sarà incentrato sul tema della Speranza, dell’accoglienza e del “mettere radici”, valori che da sempre guidano l’associazione.

In programma:

Proiezione del docufilm

“Le cicogne di Chernobyl – 1986-2026: Accoglienza, volontariato e solidarietà a 40 anni dal disastro nucleare”

Presentazione di due libri: “Chernobyl …attraverso gli occhi dei bambini”; “Il fiore della speranza ha messo radici “Volume testimoniale realizzato in collaborazione con altre tre associazioni, contenente storie di famiglie e giovani ormai adulti che hanno vissuto l’esperienza dell’accoglienza.

Interventi di due giovani, accolti da bambino attraverso i progetti dell’associazione, testimonianze di famiglie ospitanti.

Traduzione in russo a cura dei ragazzi dell’Istituto Montale.

Una comunità che continua a crescere

“Dopo oltre vent’anni – afferma la presidente Maria Grazia Vitali Forconesi – abbiamo imparato che l’accoglienza non si misura in numeri, ma nelle relazioni che restano, nel sorriso dei bambini e nella speranza che insieme possiamo ricostruire. I progetti di accoglienza e di sostegno a questi bambini e ragazzi potranno continuare se altre giovani famiglie aderiranno all’associazione e ai suoi programmi. Ci auguriamo che questo appello venga raccolto con l’entusiasmo che ha spinto a suo tempo i primi soci, per continuare questo viaggio”.

Genova X Chernobyl invita cittadine e cittadini a partecipare numerosi per condividere un momento di memoria, solidarietà e impegno verso il futuro.

Durante l’evento si terrà una raccolta fondi destinata a sostenere i progetti per i bambini delle zone contaminate e disagiate.