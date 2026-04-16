Cibo, incontri, yoga, pedalate: a Genova torna il Vegan Festival ed è a Villa Bombrini

Genova. Genova si prepara a trasformarsi nuovamente nella capitale del mondo vegano ospitando la quarta edizione del VEGenova Vegan Festival, un appuntamento che quest’anno segna una crescita significativa sia in termini di contenuti che di prestigio.

Sabato 25 e domenica 26 aprile, l’evento si sposta a Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, una location scelta non solo per la sua bellezza storica ma anche per la sua funzionalità, essendo immersa nel verde, dotata di ampi parcheggi e facilmente accessibile per tutti i visitatori.

Dalle ore 10:00 fino alle 22:00 di entrambe le giornate, il festival offrirà un’esperienza che fonde gastronomia, consapevolezza e attivismo, confermando l’evoluzione di un progetto nato nel 2022 dall’idea di Giulia Cimarosti e Alice Cosso.

In soli quattro anni, la manifestazione è riuscita ad assumere una rilevanza di scala nazionale, diventando un punto di riferimento imprescindibile per chiunque sia interessato a uno stile di vita sostenibile. Il cuore della manifestazione sarà il grande parco della Villa, dove saranno allestiti oltre sessanta stand espositivi. All’interno di questa fiera all’aperto, i partecipanti potranno scoprire le eccellenze del cibo plant-based, prodotti di artigianato sostenibile, linee di cosmesi cruelty-free e tutte le ultime novità di un mercato vegano in costante espansione.

Parallelamente all’area espositiva, la vita culturale del festival si concentrerà nella Sala Solimena, lo spazio dedicato a conferenze e workshop di alto livello. Tra gli appuntamenti più attesi figura il laboratorio di cucina vegana organizzato in collaborazione con Black Sheep, un laboratorio artigianale d’eccellenza proveniente dalla provincia di Trento.

Non mancheranno momenti di approfondimento teorico grazie agli interventi di esperti del settore come Serena Malabrocca, il Ciclista Antispecista, Martina Micciché, i referenti dell’associazione Essere Animali, Sara d’Angelo e Verde Camilla Parmigiani, che affronteranno temi legati all’etica, alla tutela dell’ambiente e alla salute.

Il vero fiore all’occhiello di questa edizione 2026 è però la presenza di un ospite di rilievo internazionale: Ed Winters, conosciuto globalmente come Earthling Ed. Winters rappresenta oggi una delle voci più influenti e ascoltate del movimento vegano contemporaneo, celebre per un approccio comunicativo basato sulla logica, la razionalità e l’empatia. Dopo aver tenuto lezioni nelle più prestigiose università del mondo ed essere apparso regolarmente sui media britannici come la BBC, Ed Winters approda a Genova per presentare il suo nuovo libro intitolato Come diventare e restare vegan, edito da Sonda. Al termine del suo intervento, l’autore sarà a disposizione del pubblico per l’atteso momento del firmacopie.

Il VEGenova non dimentica la dimensione comunitaria e il supporto concreto alla causa animale. Sabato 25 aprile, alle ore 10:00, partirà da Piazza della Vittoria la Pedalata della Libertà: un’iniziativa che incentiva la mobilità sostenibile offrendo sconti dedicati presso gli stand del festival a chiunque decida di raggiungere Villa Durazzo Bombrini in bicicletta.

Domenica 26 aprile, invece, la giornata inizierà alle ore 9:00 con una sessione di Yoga Solidale curata dall’omonima associazione. La pratica sarà finalizzata a una raccolta fondi interamente destinata al sostegno della costruzione del nuovo ospedale per animali del Rifugio Miletta, una struttura d’avanguardia dedicata alla cura di esseri viventi salvati da contesti di sfruttamento.

Anche i partecipanti allo yoga potranno usufruire di sconti speciali presso gli espositori aderenti. Un’attenzione particolare è rivolta infine alle famiglie: grazie a un’area bimbi attrezzata con scivoli, altalene e strutture per l’arrampicata, e ad attività ludico-educative studiate appositamente per i più piccoli, il festival si propone di educare le nuove generazioni al rispetto della natura in modo divertente e sereno, consolidando il ruolo della villa come spazio di incontro e crescita collettiva.