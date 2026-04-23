Vent’anni di Genova Tattoo Convention, appuntamento a settembre al Porto Antico

Genova. Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 torna Genova Tattoo Convention, una delle manifestazioni più storiche in Italia dedicata alla tecnica e alla cultura del tatuaggio che, per la sua ventesima edizione, si sposta in una location nel cuore della città: Piazza delle Feste, al Porto Antico di Genova. Nel corso del weekend di convention è possibile osservare dal vivo il lavoro di tatuatori provenienti da tutta Europa, impegnati tra sessioni di tatuaggio e competizioni artistiche.

“Genova Tattoo Convention non è soltanto un’occasione per farsi tatuare – spiega Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, direttore artistico della manifestazione – ma anche un momento per vivere il tatuaggio come forma d’arte. Il ritorno al Porto Antico, in Piazza delle Feste, è pensato anche in quest’ottica: riportare nel cuore della città un evento che permetta a cittadini e turisti di osservare all’opera artiste e artisti provenienti da tutta Europa”.

Una manifestazione nata a Genova vent’anni fa, il cui successo è stato replicato più volte in altre città d’Italia. “Italia Tattoo Convention non è una fiera del tatuaggio, anzi: è un evento che, mettendo al centro tecnica e cultura, mostra il lavoro e le opere di veri e propri artisti. È proprio questo format che ci ha permesso di creare una manifestazione così longeva e che, nel corso di questi vent’anni, abbiamo portato in tantissime città, tra cui Piacenza, Livorno, Ancona, Grosseto, Mantova, Rimini e Reggio Emilia”.

Durante la manifestazione, ogni tatuatore o tatuatrice mostra il proprio stile e si confronta con il pubblico, che può osservare da vicino il processo creativo e decidere se farsi tatuare o meno.

“Uno dei fulcri delle nostre convention – prosegue Piaggio – sono le gare, che mettono a confronto tecnica e creatività. A breve ne sveleremo il programma, ma possiamo già anticipare che quella più seguita, quella a tema, sarà dedicata a fumetti, manga e anime. Nelle prossime settimane saranno rese note anche le novità di questa edizione, tra cui c’è la collaborazione con Banano Tsunami, che sarà raggiungibile direttamente dalla convention e che permetterà al pubblico di mangiare, prendere un aperitivo e ascoltare musica in un luogo affacciato sul mare”.