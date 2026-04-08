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Notiziario

Genoa, prosegue il recupero degli infortunati. Col Sassuolo arbitra Rapuano

Dopo l'ultima giornata Frendrup guida la classifica dei contrasti riusciti: 67

Genoa Vs Udinese

Genova. Il Genoa si è ritrovato al Signorini dopo la giornata di riposo di ieri per preparare il lunch-match di domenica contro il Sassuolo, una delle partite da non sbagliare per conquistare i punti salvezza che mancano. Daniele De Rossi troverà come avversario Fabio Grosso, suo compagno nel mondiale 2006 vinto dall’Italia.

Si prospetta il pienone allo stadio: ultimi 200 tagliandi in vendita nei settori Distinti e Tribuna per Genoa-Sassuolo.

Prosegue l’iter personalizzato per Cornet, Norton-Cuffy e Onana, che stanno seguendo le tabelle di recupero, seguiti passo dopo passo dai rieducatori.

Anche il chief of football Lopez a seguire l’allenamento di oggi.

Le statistiche aggiornate dicono che Joan Vasquez toccherà quota 140 presenze con il Genoa, mentre per Frendrup sarà la presenza 160. Il centrocampista, dopo un inizio meno brillante del solito, è tornato “il solito” ed è il primo in classifica in serie A per contrasti riusciti (67).

Designati gli arbitri: Antonio Rapuano, appartenente alla sezione A.I.A. di Rimini sarà il primo fischietto. Per l’incarico di assistenti sono stati indicati Vittorio Di Gioia e Davide Moro, rispettivamente delle sezioni di Nola e Schio. L’attività di IV° ufficiale è stata affidata all’arbitro Davide Di Marco, tesserato nella sezione di Ciampino. La direzione della video assistenza vedrà all’opera l’arbitro Vmo Francesco Meraviglia, sezione di Prato, con il supporto come avar dell’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

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