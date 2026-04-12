Genova. Tre passi verso la salvezza: il Genoa batte il Sassuolo 2-1 e si porta a 36 punti. Nel primo tempo la rete di Malinovskyi, gran sinistro al 18′ su servizio di Baldanzi. Al 58′ il pareggio di Koné che si avventa su una corta respinta di Bijlow e all’84’ il tap-in di Ekuban dopo una grande azione di Messias a mettere il sigillo. Le due squadre hanno giocato in dieci tutto il secondo tempo per l’espulsione di Ellertsson e Berardi dopo un parapiglia nel tunnel degli spogliatoi.

Genoa – Sassuolo, primo tempo

De Rossi sceglie Sabelli a destra ed Ellertsson a sinistra, Baldanzi, come preannunciato in conferenza stampa, è titolare. Coppia d’attacco Colombo – Vitinha.

La prima occasione è per il Genoa al 5′: Sabelli verticalizza per Colombo che si libera di un avversario e corre verso l’area: il suo sinistro è rimpallato da Muharemovic e in qualche modo finisce tra le braccia di Muric. Proprio Colombo in questa prima parte di partita è determinante per parecchie azioni offensive rossoblù creando superiorità numerica grazie ad alcuni movimenti che mettono in difficoltà i difensori avversari.

Il Sassuolo mostra la propria qualità in diverse occasioni e sfruttando qualche errore in fase di impostazione del Genoa: Malinovskyi deve spendere un fallo tattico dopo aver perso palla al 5′: per lui arriva il giallo (era diffidato). La squadra di Grosso sfiora il gol con l’ex Pinamonti: al 9′ l’attaccante colpisce di testa su cross di Doig, pallone di pochissimo sopra la traversa.

Berardi gode di troppe libertà e ci prova sia al 13′ con un tiro sul primo palo da posizione defilata con Bijlow che respinge, sia al 15′ con un rasoterra leggermente deviato che il portiere del Genoa controlla in due tempi.

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Genoa – Sassuolo, le immagini della partita

Il Genoa capisce che così non può andare e alza il baricentro sfruttando l’ispirazione di Colombo che resiste a una carica e lancia Baldanzi, il numero 8 serve Vitinha che scaglia un gran destro in diagonale: Muric devia in corner (15′). Un minuto dopo ancora Colombo ci prova di prima intenzione su schema studiato in angolo con Malinovskyi che gli mette il pallone rasoterra sui piedi: girata sull’esterno della rete.

Il gol arriva due minuti dopo: Malinovskyi riceve da Baldanzi e ha parecchio spazio per la conclusione da fuori area, il sinistro non lascia scampo a Muric.

Anche Frendrup viene ammonito (20′) e salterà Pisa: intervento in scivolata da dietro su Koné che sembrava sul pallone visto dal vivo.

Le occasioni si susseguono con rapidità, le squadre si affrontano a viso aperto. Ancora Berardi al 28′ riceve da Laurienté e in area ha tempo e spazio per il tiro: Bijlow respinge in angolo. Al 30′ lancio dalle retrovie in area di rigore e Colombo compie un gran gesto atletico con una girata di sinistro in caduta, Muric è sorpreso ma respinge coprendo il primo palo.

Arrivano anche i primi ammoniti per il Sassuolo: Doig e Walukiewics. La partita si innervosisce e nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo parapiglia che costa l’espulsione a Ellertsson e Berardi.

Secondo tempo Genoa – Sassuolo

Nella ripresa si riparte 10 contro 10, con Vitinha che va a sacrificarsi sulla fascia sinistra lasciata scoperta. De Rossi cambia subito: al 55′ escono Baldanzi per Martin, Malinovskyi per Masini, Colombo per Ekuban. Arriva però il pareggio del Sassuolo al 58′: corner di Laurienté, colpo di testa di Muharemovic che impegna Bijlow in una respinta corta su cui si avventa Koné, c’è un check var per un possibile fallo ma il gol viene convalidato. Doppio cambio nel Sassuolo al 66′: escono Walukiewics per Coulibaly e Matic per Volpato.

Secondo tempo decisamente meno brillante del primo e De Rossi butta in mischia Messias al posto di Vitinha (75′). Al 77′ una delle poche opportunità per i rossoblù: palla recuperata dal Genoa nella trequarti avversaria, Ekuban prova il sinistro rasoterra, Muric si tuffa e respinge con la testa.

Altri cambi all’80’: nel Sassuolo escono Doig per Lipani, Pinamonti per Iannoni, applausi da parte dei tifosi rossoblù, ricambiati dall’ex attaccante della scorsa stagione.

La partita sembra indirizzarsi verso il pareggio, ma Messias non è dello stesso avviso: triangolazione in area con Sabelli che lo lancia di tacco, slalom e anticipo sulla presa di Muric con servizio per Ekuban che deve solo fare tap-in (84′). Esplode il Ferraris.

C’è tempo ancora per due cambi (Otoa per Sabelli e Moro per Koné) e un’ammonizione (Muharemovic, che atterra Otoa) prima dell’esultanza finale.

La cronaca minuto per minuto

92′ Ammonito Muharemovic, che atterra Otoa

90′ Quattro minuti di recupero

86′ Nel Genoa esce Sabelli per Otoa

86′ Nel Sassuolo esce Koné per Moro

84′ Gol del Genoa! Ekuban appoggia in rete un assist di Messias che ha il 99% del peso nel gol. Fa tutto lui dopo un’intuizione di Sabelli che lo lancia di tacco: triangolazione con uno slalom in area anticipando Muric che non riesce ad arrivare sul pallone

80′ Nel Sassuolo escono Doig per Lipani, Pinamonti per Iannoni, applausi da parte dei tifosi rossoblù

77′ Palla recuperata dal Genoa nella trequarti avversaria, Ekuban prova il sinistro rasoterra, Muric si tuffa e respinge con la testa

75′ Cambio nel Genoa, esce Vitinha per Messias

66′ Doppio cambio nel Sassuolo: escono Walukiewics per Coulibaly e Matic per Volpato

63′ Genoa che si riporta all’attacco e guadagna un calcio d’angolo dopo un bell’anticipo di Vitinha che poi cade in area e reclama un calcio di rigore. Sulla battuta di Martin, Muric esce e blocca in presa alta

58′ Pareggio del Sassuolo: corner di Laurienté, colpo di testa di Muharemovic che impegna Bijlow in una respinta corta su cui si avventa Koné, c’è un check var per un possibile fallo ma il gol viene convalidato

55′ Triplo cambio il Genoa escono Baldanzi per Martin (che va a sistemarsi a sinistra), Malinovskyi per Masini, Colombo per Ekuban

46′ Si riparte in 10 contro 10 dopo l’espulsione di Ellertsson e Berardi nel tunnel degli spogliatoi, Genoa che ora attacca verso la Sud. Vitinha sacrificato per ora a coprire la fascia sinistra.

43′ Altro angolo guadagnato da Vitinha, girata di prima intenzione in area deviata sul fondo. Sulla battuta fischiato un fallo in attacco

40′ Giallo anche per Walukiewics, che atterra Vitinha, altra punizione interessante per il Genoa. Batte anche in questo caso Malinovskyi e la barriera devia in corner

32′ Primo ammonito per il Sassuolo, è Doig

30′ Colombo al volo! Lancio dalle retrovie e l’attaccante compie un gran gesto atletico con una girata di sinistro in caduta, Muric è sorpreso ma respinge coprendo il primo palo

28′ Occasione Sassuolo: Berardi riceve da Laurienté e in area ha tempo e spazio per il tiro: Bijlow respinge in angolo. Sugli sviluppi il Sassuolo guadagna un altro corner dall’altro lato. Quello della tribuna. Battuta corta, cross di Berardi, colpo di testa di Muharemovic centrale e Bijlow che fa suo il pallone

27′ Batte Malinovskyi, sinistro non troppo potente quasi rasoterra facile preda di Muric

26′ Punizione per il Genoa da buona posizione, Colombo ancora atterrato malamente, ma nessuna ammonizione

25′ Vitinha in area si destreggia nello stretto e appoggia per Baldanzi, tiro rasoterra che resta debole anche per una leggera deviazione. Para Muric

20′ Anche Frendrup viene ammonito e salterà Pisa, intervento in scivolata da dietro su Koné che sembrava sul pallone. Il giocatore comunque resta a terra. Dopo l’intervento dei sanitari il giocatore si rialza ma non esce dal campo, proteste dello stadio. La punizione di Berardi finisce nel frattempo alle stelle

18′ Gol di Malinovskyi! L’ucraino riceve da Baldanzi e ha parecchio spazio per la conclusione da fuori area, il sinistro non lascia scampo a Muric

16′ Colombo! Schema su corner con Malinovskyi che mette una palla rasoterra verso l’area dove arriva Colombo di prima intenzione: conclusione che tocca l’esterno della rete

15′ Occasione Genoa! Ancora Colombo determinante nel rilanciare l’azione, Baldanzi serve Vitinha che scaglia un gran destro in diagonale: Muric devia in corner

15′ Ci prova ancora Berardi con un rasoterra leggermente deviato, Bijlow para in due tempi

13′ Berardi! Il numero 10 è solo in area di rigore in posizione defilata sulla destra, il pallone dopo aver attraversato l’area gli arriva tra i piedi: tiro di prima intenzione sul primo palo dove c’è Bijlow, che respinge coi piedi

9′ Occasione Sassuolo: cross di Doig, colpo di testa di Pinamonti alto di pochissimo

5′ Malinovskyi perde palla a centrocampo, ne approfitta Laurienté che si invola verso l’area, l’ucraino fa opposizione col corpo da dietro e lo atterra. Arriva il giallo e per lui scatta la squalifica essendo diffidato

5′ Sabelli verticalizza per Colombo che si libera di un avversario e corre verso l’area: il suo sinistro è rimpallato da Muharemovic e in qualche modo finisce tra le braccia di Muric

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Baldanzi e Sabelli titolari nell’undici del Genoa che affronta il Sassuolo nel match delle 12:30 al Ferraris. Il Genoa deve far punti per salvarsi con tranquillità e questa partita casalinga contro il Sassuolo già tranquillo è una di quelle da non sbagliare.

Messias in panchina, mentre la coppia titolare in attacco è Vitinha – Colombo.

Genoa – Sassuolo, le formazioni

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (55′ Masini), Sabelli (87′ Otoa), Baldanzi (55′ Martin), Vitinha (75′ Messias), Colombo (55′ Ekuban).

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Ouedraogo, Klidsys, Grossi, Amorim, Ekhator

Sassuolo: Muric, Walukiewicz (66′ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig (80′ Lipani), Thorstvedt, Matic (66′ Volpato), Koné (86′ Moro), Berardi, Pinamonti (80′ Iannoni), Laurienté.

Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Pedro Felipe, Frangella, Nzola, Fadera.

Arbitro: Rapuano di Rimini; assistenti: Di Gioia, Moro; quarto uomo: Di Marco; Var: Meraviglia; Avar: Guida.

Ammoniti: Malinovskyi, Frendrup (G); Doig, Walukiewics, Muharemovic (S)

Espulsi: Ellertsson e Berardi tra primo e secondo tempo

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