Genoa – Sassuolo, Ostigard: “Il secondo gol da Barcellona, espulsione di Ellertsson ingiusta”

Genova. Anche Leo Ostigard è consapevole “Era molto importante vincere questa partita. Dopo Torino non eravamo contenti dopo la sconfitta. Aver trovato tre punti per la squadra e per i tifosi è molto importante. Il supporto dello stadio è sempre incredibile, è bello giocare in casa e siamo contenti di aver regalato tre punti ai tifosi”.

Dopo un primo tempo giocato bene il Genoa ha faticato nella ripresa. Ostigard spiega la sua versione dei fatti su ciò che è accaduto nel tunnel: “Berardi ha preso per il collo Vitinha ed Ellertsson ha cercato di separarli, credo sia stato sbagliato espellerlo. Lui stava cercando di separarli. Mi dispiace per lui”.

L’abbraccio del Ferraris è sempre una coccola per i giocatori: “Giocare nel nostro stadio è sempre qualcosa di speciale, ci piace tornare davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo provare a fare più punti fuori casa, all’inizio in casa facevamo fatica, ma poi abbiamo ottenuto molti punti”.

Il commento sul gol di Ekuban è emblematico della fattura della rete: “Il gol sembrava da Barcellona, con tante belle giocate. Messias ha molta qualità, quando entra in campo si vede. È stato un gol molto molto importante, anche Sabelli è stato bravo. Il secondo tempo è stato strano, ma c’erano delle buone sensazioni e alla fine siamo riusciti a segnare”.