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Parole al miele

Genoa, le parole di Colombo per De Rossi: “Speriamo continui con noi, ci difende e ci fa crescere”

Sesto gol in questo campionato per l'attaccante rossoblù, intervenuto nel post partita insieme a Ekhator

Genoa Vs Sassuolo

Sono Jeff Ekhator e Lorenzo Colombo i protagonisti della vittoria che regala la salvezza al Genoa. I due attaccanti segnano rispettivamente il pareggio e il vantaggio rossoblù nell’1-2 contro il Pisa. Terzo gol in questo campionato per Ekhator, il sesto per Colombo. I calciatori poi sono stati intervistati a caldo ai microfoni di Sky Sport.

Commenta Ekhator: “Abbiamo avuto un inizio complicato, non siamo ancora matematicamente salvi ma siamo contenti e continuiamo a lavorare”.

Queste invece le parole di Colombo: “Per il mister possiamo solo spendere parole belle. Ci aiuta tutti, ci difende e ci fa crescere con il lavoro in settimana. Speriamo che anche lui continui con noi“.

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