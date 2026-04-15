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Genoa, giovedì Frendrup e Malinovskyi allo Store. De Rossi il 20 a Sanremo da Cassano a Viva el Tour

Eventi in agenda per i rossoblù al di là degli impegni di campo

malinovskyi - frendrup

Genova. Non solo allenamenti. Per i giocatori del Genoa e il suo mister sono in agenda un paio di appuntamenti extra rispetto alla routine campo-casa.

Il primo appuntamento è per questo giovedì (domani, 15 aprile) alle 17: Frendrup e Malinovskyi, squalificati per la prossima partita col Pisa, saranno al Genoa Store in piazza Banchi per incontrare i tifosi.

Mister De Rossi invece sarà ospite dell’ultima tappa di Viva el Tour a Sanremo lunedì 20 aprile al Teatro Ariston. Viva el Tour è la tournée teatrale del podcast (visibile anche su Youtube e Twich) a tema calcio condotto da Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola.

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