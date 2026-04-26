Genoa, Vasquez: “Grati al nostro popolo, siamo un gruppo unito e vogliamo fare di più sino alla fine”

Genova. Joan Vasquez è il giocatore scelto dal Genoa per parlare dopo la sconfitta contro il Como. Il capitano ci aveva messo la faccia dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese, che aveva segnato l’esonero di Patrick Vieira. Il percorso è cambiato anche grazie a Daniele De Rossi. “È difficile − dice il capitano in conferenza stampa − dimenticare la sera con la Cremonese. Sono una persona che nei momenti difficili cerca sempre di imparare e prendere i lati positivi, credo che l’abbia fatto tutta la squadra. Quando è arrivato il mister ci ha dato l’ambizione e la carica che ci permette di non accontentarci della salvezza. Vogliamo fare di più e battere ogni record. Oggi ci abbiamo provato tutti. Mancano quattro partite toste e non vogliamo avere un atteggiamento che dà poca importanza a questa sconfitta. Giocheremo fino alla fine tutti quanti”.

La carica l’ha data anche lo stadio, oggi alla fine la squadra è stata chiamata sotto la Nord: “Oggi era tutto esaurito, ma con lo stadio più grande sarebbe uguale. Dobbiamo essere grati perché è una cosa meravigliosa. Siamo consapevoli di questo popolo, dobbiamo continuare con questa carica fino alla fine”.

Il capitano è realista: “Siamo consapevoli che giocavamo contro una squadra tosta, ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma loro hanno una qualità diversa con due tiri hanno fatto due gol. Sono partite dove comunque rimani contento perché la squadra ci ha provato sino alla fine e i tifosi lo sanno. La strada che stiamo costruendo è bella e lunga ed è importante essere consapevoli e uniti in questo tipo di linea”.

Il gruppo del Genoa è molto unito: “Non molliamo mai e soprattutto siamo più uniti nelle difficoltà. Lì si vedono gli uomini veri. Oggi non era facile, abbiamo giocato con una squadra difficile e anche se vai a pressare ti palleggiano in faccia. Sono orgoglioso di tutti i giocatori, anche di chi è rimasto in panchina, perché non è mai facile per nessuno. L’importante è essere uniti fino alla fine e finire bene questa stagione”.

Oggi con la difesa a quattro come si è trovato? “Cerco di essere sempre disponibile, anche nella difesa a quattro. Dove il mister mi mette io cerco sempre di fare la guerra. Oggi non era il mio ruolo, ma sono grato della fiducia del mister e di tutti quanti. Farò la guerra sempre. Sono orgoglioso, sto facendo un grande minutaggio“.