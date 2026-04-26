Genoa – Como LIVE (0-1): Douvikas di testa beffa Bijlow

Genova. Genoa – Como 0-1 (10′ Douvikas)
23′ Tentativo di Nico Paz con un diagonale rasoterra appena entrato in area, palla fuori
20′ Il Genoa reclama un calcio di rigore per una cintura molto evidente di Perrone su Amorim. Tutto regolare per La Penna
10′ Gol del Como: cross dalla sinistra di Da Cunha verso il secondo palo dove c’è Douvikas che è lasciato indisturbato, colpo di testa a palombella che scavalca Bijlow e si insacca sul secondo palo
7′ Occasione Genoa! Ekhator verticalizza per Vitinha che riesce a evitare Butez in uscita, ma col destro non inquadra la porta da posizione un po’ defilata. Palla sull’esterno della rete.
6′ Primo corner per il Como che si risolve in un nulla di fatto. Rimessa laterale per il Genoa
1′ Partiti con palla al Como, oggi in maglia bianca. Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo. Sabelli a destra, Ellertsson a sinistra nel 4-4-2 di De Rossi
Stadio esaurito al Ferraris per Genoa – Como: 31.901 (di cui 28101 abbonati e 871 ospiti) già annunciati ancor prima dell’inizio della partita, che in caso di vittoria sancirebbe la salvezza.
De Rossi opta per un 4-4-2 con Otoa centrale insieme a Ostigard. A centrocampo confermato Amorim, mentre la coppia d’attacco è Ekhator-Vitinha.
Nel pre-partita emozioni per le parole d’amore dell’ex Angelo Castronaro, accompagnato da Claudio Onofri.
Genoa – Como, formazioni
Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Otoa, Vasquez, Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Ekhator, Vitinha.
Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Ouedraogo, Doucouré, Zatterstrom, Martin, Onana, Malinovskyi, Grossi, Masini, Ndulue, Cornet, Colombo, Messias.
Como: Butez, Smolcic, Ramòn, Carlos, Valle, Perrone, da Cunha, Diao, Paz, Baturina, Douvikas.
Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Cavlina, Tornqvist, Vigorito, der Brempt, Moreno, Goldaniga, Kempf, Caqueret, Lahdo, Rodriguez, Morata, Kuhn.
Arbitro: La Penna di Roma 1; assistenti: Mastrodonato, Ceolin; quarto uomo: Colombo; var: Gariglio; Avar: Di Paolo.
Spettatori: 31.901 ( di cui 28101 abbonati e 871 ospiti)