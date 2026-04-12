Al via la Gelato Week: cinque giorni di degustazioni e cinque nuovi gusti

Genova. Torna anche a Genova la Gelato Week, una settimana in cui in città sarà possibile assaggiare cinque gusti di gelato diversi in altrettante gelaterie.
Un percorso di gusto che quest’anno coinvolge la gelateria Profumo in vico superiore del Ferro, la cremeria Buonafede in via degli Orefici, Gelatina in via Garibaldi, Viganotti in salita del Prione e la gelateria Pisacane in via Pisacane.
Dal 14 al 19 aprile ogni mastro gelatiere presenterà il suo gusto: Profumo propone il gelato al chinotto, Viganotti quello al pesto, la Cremeria Buonafede il semifreddo dei Rolli, un gusto ispirato alla torta Zena con zabaione, mascarpone con aggiunta di Rhum e pan di Spagna alle mandorle, Gelatina il gusto Amaratonda: crema con zest di arancio amaro, acqua di fuori di arancio amaro (presidio slow food), marmellata di arancio amaro, crumble al profumo di arancia. Pisacane, infine, proporrà l’iconica panerà.
Per partecipare alla Gelato Week è necessario acquistare il biglietto e scegliere tra due tipologie: coppetta a due gusti o cono tre gusti. Biglietto alla mano basterà passeggiare per le strade della città e raggiungere le gelaterie, un modo per esplorare la città in modo diverso, seguendo la scia lasciata da uno dei dolci “street food” più amati al mondo. Tutte le info sul sito www.gelatowee.it.