Gal Fish Liguria al Seafood Expo Global: Barcellona vetrina internazionale per la Blue Economy ligure

Liguria. Il GAL FISH Liguria ha partecipato al Seafood Expo Global di Barcellona, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore ittico, presentando al pubblico internazionale il protocollo d’intesa siglato con l’Unione Cuochi della Liguria.

L’iniziativa, ospitata nello stand MASAF “Piazza Italia”, ha offerto una rilevante occasione di visibilità, grazie anche all’intervento della dottoressa Roberta Cafiero Dirigente della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura PEMAC 4, per un modello nato in Liguria e orientato alla valorizzazione delle specie ittiche locali meno conosciute, promuovendo al contempo sostenibilità, innovazione e cultura gastronomica.

L’accordo tra GAL FISH Liguria e Unione Cuochi della Liguria prevede un impegno congiunto per: incentivare l’utilizzo in cucina delle specie locali: Sugarello, Aletterato, Orata allevata e Ostrica di La Spezia; sostenere la pesca artigianale e l’acquacoltura sostenibile; diversificare i consumi; rafforzare il legame tra filiera ittica e ristorazione; promuovere attività di formazione e divulgazione.

“La partecipazione al Seafood Expo Global rappresenta un’opportunità concreta per dare voce ai territori e alle loro buone pratiche – dichiara Augusto Comes, vicepresidente GAL FISH Liguria – Il protocollo con i cuochi liguri è uno strumento operativo che ci consente di tradurre i principi della sostenibilità in azioni tangibili, capaci di generare valore economico, culturale e ambientale”.

La presenza del GAL FISH Liguria alla fiera conferma la volontà di presentarsi come promotore del sistema produttivo ligure nei settori pesca, acquacoltura e Blue Economy.

A rappresentare il GAL FISH Liguria è stato il vicepresidente Comes, che ha ribadito l’importanza di una regia condivisa per accompagnare le imprese sui mercati internazionali «Non presenze isolate, ma una rete produttiva che esprime un territorio, una cultura marinara e una filiera ittica solida e strategica».

La partecipazione al Seafood Expo Global ha rappresentato anche un’importante occasione per consolidare relazioni commerciali e rafforzare il legame tra prodotto ittico e identità territoriale, valorizzandolo nell’offerta enogastronomica e turistica regionale.

“A Barcellona abbiamo voluto rafforzare in modo concreto le azioni di matching, B2B e networking – aggiunge Comes – Grazie anche al lavoro dell’Associazione Cuochi della Liguria, che ha presentato una degustazione di ostriche di La Spezia con riduzione di gin tonic al basilico e filetti di orata allevata a Lavagna marinata agli agrumi”.

Le imprese presenti Aqua De Mâ e O.P. Mitilicoltori Spezzini hanno illustrato attività e prospettive future, confrontandosi con stakeholder e giornalisti internazionali in un passaggio ritenuto strategico per consolidare la presenza del settore ittico ligure sui mercati esteri e promuovere il turismo enogastronomico legato al mare.

Luca Co’, Direttore operativo di Aqua De Mâ, commenta: “Essere presenti al Seafood Expo Global come parte di una filiera organizzata cambia la qualità del dialogo con gli operatori internazionali. L’acquacoltura sostenibile ligure ha oggi le credenziali tecniche e strutturali – tracciabilità, certificazioni, allevamento off-shore – per competere nei mercati esteri con un suo profilo riconoscibile. Questo conferma che la direzione è quella giusta, direzione che oggi è possibile percorrere anche grazie alla fruttuosa collaborazione creata tra operatori privati e Regione Liguria, che si è resa protagonista di importanti iniziative legislative ed operative finalizzate a supportare la crescita e lo sviluppo del settore”.

Federico Pinza, Direttore O.P. Mitilicoltori Spezzini aggiunge: “Dopo anni nei quali sentivamo parlare di Seafood Expo Global ma non eravamo mai andati a vederla, grazie a MASAF, Regione Liguria e GAL FISH Liguria, abbiamo potuto partecipare a questa manifestazione molto importante per noi. Abbiamo portato la produzione di ostriche di La Spezia che sta crescendo enormemente per farla conoscere e sicuramente l’anno prossimo riparteciperemo in maniera più importante”.

La partecipazione al Seafood Expo Global conferma il ruolo del GAL FISH Liguria come attore chiave nello sviluppo di modelli sostenibili e integrati, capaci di unire economia del mare, innovazione e valorizzazione del territorio.