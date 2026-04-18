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Opposizione

Fusione Atp-Amt, Pd: “Prescrizione non cancella responsabilità politiche, Bucci chiarisca”

Natale, Sanna e D'Angelo: "Parliamo di scelte, atti e responsabilità che hanno inciso sulla gestione del trasporto pubblico e sulle risorse pubbliche"

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Genova. “I reati possono andare in prescrizione per effetto della legge, ma non vanno mai in prescrizione sul piano politico. Il presidente della Regione Marco Bucci deve chiarire cosa è successo durante la fusione tra Amt e Atp. Se la questione giuridica risulta archiviata, resta aperta la questione politica e amministrativa di fronte ai cittadini liguri”.

Così il segretario del PD Liguria Davide Natale, il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale Simone D’Angelo commentando la vicenda della fusione ATP-AMT che vede Bucci accusato di falso ideologico, accusa andata in prescrizione.

“Parliamo di scelte, atti e responsabilità che hanno inciso sulla gestione del trasporto pubblico e sulle risorse pubbliche. Non basta che non ci siano più conseguenze penali: i liguri hanno il diritto di sapere cosa è stato fatto, perché è stato fatto e con quali ricadute sul servizio e sui conti delle aziende coinvolte”.

“Qui è in discussione la credibilità di chi ha governato e governa. Bucci deve chiarire fino in fondo il suo ruolo in quella fase, senza ambiguità e senza scorciatoie.
Anche perché oggi siamo di fronte a un sistema del trasporto pubblico in grande difficoltà e incertezze sul futuro delle aziende. Serve subito un chiarimento nelle sedi istituzionali”, concludono.

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