Fusione Atp-Amt, Pd: “Prescrizione non cancella responsabilità politiche, Bucci chiarisca”

Genova. “I reati possono andare in prescrizione per effetto della legge, ma non vanno mai in prescrizione sul piano politico. Il presidente della Regione Marco Bucci deve chiarire cosa è successo durante la fusione tra Amt e Atp. Se la questione giuridica risulta archiviata, resta aperta la questione politica e amministrativa di fronte ai cittadini liguri”.

Così il segretario del PD Liguria Davide Natale, il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale Simone D’Angelo commentando la vicenda della fusione ATP-AMT che vede Bucci accusato di falso ideologico, accusa andata in prescrizione.

“Parliamo di scelte, atti e responsabilità che hanno inciso sulla gestione del trasporto pubblico e sulle risorse pubbliche. Non basta che non ci siano più conseguenze penali: i liguri hanno il diritto di sapere cosa è stato fatto, perché è stato fatto e con quali ricadute sul servizio e sui conti delle aziende coinvolte”.

“Qui è in discussione la credibilità di chi ha governato e governa. Bucci deve chiarire fino in fondo il suo ruolo in quella fase, senza ambiguità e senza scorciatoie.

Anche perché oggi siamo di fronte a un sistema del trasporto pubblico in grande difficoltà e incertezze sul futuro delle aziende. Serve subito un chiarimento nelle sedi istituzionali”, concludono.