Raffica di furti e rapine nel weekend di Pasqua: arresti e denunce tra giovanissimi

Genova. Sono ben sette i giovanissimi denunciati o arrestati dalla polizia nel fine settimana di Pasqua per furti con strappo e rapine avvenute in città, tra il centro storico e via XX Settembre.

Il primo intervento delle volanti è di sabato notte in piazza San Bernardo, dove un ragazzo era stato avvicinato con una scusa da uno sconosciuto che, aiutato da un complice, gli aveva strappato la catenina d’oro dal collo. Il giovane, che era con alcuni amici, ha reagito cercando di fermare il rapinatore e nel frattempo sul posto sono arrivati i poliziotti. Il presunto responsabile, un 18enne tunisino, è stato bloccato e portato in questura. Già destinatario di avviso orale del questore, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

La stessa notte, gli operatori dell’Upgsp sono intervenuti in soccorso di due fratelli che avevano appena subito una rapina in via XX Settembre. I presunti responsabili, quattro giovanissimi, li avevano accerchiati e aggrediti per poi fuggire con il denaro. Gli agenti li hanno subito individuati poco distante e portati in questura, dove sono stati identificati, denunciati e affidati ai genitori.

Domenica pomeriggio invece un equipaggio del commissariato Centro è stato inviato in vico dei Caprettari dopo che una coppia di turisti ha denunciato un altro furto con strappo. Mentre i due passeggiavano sono stati avvicinati da un giovane che, con la scusa di chiedere un’informazione, ha strappato la collanina dal collo della vittima per poi fuggire verso Canneto il Curto. Poco dopo, grazie alla collaborazione del personale della polizia locale che aveva visto il furto dalle telecamere, il presunto responsabile, un 16enne algerino, è stato rintracciato e denunciato per furto.

La stessa sera, due equipaggi dell’Upgsp sono intervenuti in zona Sestri perché un cittadino aveva segnalato un furto a bordo della sua auto. All’arrivo delle volanti l’uomo stava seguendo il responsabile del furto, che aveva visto fuggire con addosso una giacca presa dalla sua auto. Gli agenti hanno rintracciato il soggetto, un 20enne libico, che aveva ancora con sé il provento di diversi furti compiuti poco prima su alcune vetture in sosta in via Travi, in cui era riuscito ad entrare sfondando i finestrini con un tombino. Il giovane, che al momento del controllo ha dato in escandescenze, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione.