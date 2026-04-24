Furti nei negozi del Waterfront e del centro: quattro denunciati

Genova. Quattro uomini sono stati denunciati dalla polizia con l’accusa di furto in alcuni negozi del centro città e del Waterfront.

Nel primo intervento gli agenti di una volante hanno riconosciuto grazie alle telecamere di video sorveglianza due cittadini marocchini di 25 e 29 anni come i responsabili di un furto avvenuto martedì scorso al Waterfront Mall. I due sono entrati in un negozio e hanno preso della merce dagli scaffali, fuggendo senza pagare. Erano stati visti da una cliente e dalla responsabile, che avevano subito chiamato la polizia.

Nel secondo intervento, due ore dopo, gli agenti di una volante sono intervenuti in un negozio di via XX Settembre, dove un addetto alla vigilanza un uomo mentre cercava di uscire dall’esercizio indossando un indumento poco prima prelevato dagli scaffali. Gli agenti lo hanno bloccato e identificato: si tratta di un 25enne cittadino svizzero.

Nel terzo intervento, sempre in via XX Settembre, un 19enne cittadino peruviano ha preso dagli scaffali alcune magliette e, dopo aver rotto le placche anti taccheggio, ha cercato di uscire senza pagare. Un addetto alla sicurezza lo ha fermato per poi chiamare il 112. Gli operatori intervenuti hanno così denunciato il 19enne.