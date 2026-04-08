Grossa fuga di gas a Voltri: riaperto accesso all’Evangelico, sospeso passaggio bus

Aggiornamento ore 19.15 – Riaperto accesso al nosocomio, rimane esclusivamente interdetto accesso ai mezzi amt e accesso pedonale da scaletta laterale. Via Tosonotti riaperta.

Genova. A seguito di una rilevante fuga di gas è scattata l’emergenza a Voltri: sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici di Ireti Gas, che attualmente sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

In via precauzionale, è stata disposta l’interdizione della circolazione e dell’accesso all’Ospedale Evangelico di Voltri, con temporanea sospensione anche del transito dei mezzi di soccorso verso la struttura. L’accesso all’ospedale risulta quindi al momento chiuso, con deviazione del traffico su via Tosonotti, secondo le indicazioni operative adottate sul posto.

Sono in corso le attività necessarie alla gestione dell’emergenza, inclusa la rimozione di alcuni veicoli in sosta in prossimità della perdita, al fine di consentire il pieno intervento tecnico e il ripristino delle condizioni di sicurezza.