“Fuente de la libertà”: le voci delle donne della Resistenza in Sala Rossa

Genova. La Sala Rossa di Palazzo Tursi ha ospitato “Fuente de la Libertà”, lettura scenica di teatro civile scritta da Ivano Malcotti e diretta da Laura Sicignano, nell’ambito del Festival della Liberazione EraOra, promosso dal Comune di Genova.

Al centro, le donne della Resistenza ligure, le loro testimonianze, le loro parole, restituite al presente dalla voce di consigliere e assessore del Comune di Genova. Donne impegnate oggi nella vita pubblica che attraversano il linguaggio teatrale per incontrare le donne di ieri. Un passaggio di voce che fa della memoria un’esperienza condivisa, concreta, attuale.

Ad interpretare le donne della Resistenza le assessore Tiziana Beghin, Rita Bruzzone, Cristina Lodi Silvia Pericu, Arianna Viscogliosi e le consigliere Vittoria Canessa Cerchi, Martina Caputo, Ilaria Cavo, Serena Finocchio, Francesca Ghio, Paola Maccagno, Rosanna Stuppia, Sara Tassara, Erika Venturini e Laura Sicignano. L’ultima battuta del testo è stata affidata alla sindaca Silvia Salis: un gesto simbolico che lega memoria storica e responsabilità istituzionale del presente.

“Il mio teatro è sempre stato uno spazio politico: un luogo in cui dare voce a chi è stato escluso dalla storia e interrogare il presente attraverso le voci del passato. Restituire parola alle donne della Resistenza significa riaffermare che la libertà è una pratica da rinnovare ogni giorno” ha detto la consigliera Laura Sicignano.

“La libertà non è una statua fissa nel tempo: è una fuente, una sorgente che continua a scorrere solo se qualcuno, di generazione in generazione, trova il coraggio di riaprirla” — Ivano Malcotti. Con la partecipazione di Antonella Loliva e Francesca Marsella. In occasione dell’evento sarà distribuito gratuitamente il volume contenente il testo, con scritti introduttivi della Sindaca Silvia Salis e di Massimo Bisca (ANPI Genova), edito da ERGA.