Frontale moto auto: coppia di motociclisti muore sul colpo, automobilista ricoverato per infarto

La Spezia. Il fine settimana di Pasqua in Liguria è stato segnato da un drammatico incidente al seguito del quale sono morti due turisti. L’episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica nei pressi di Sarzana, all’altezza del ponte sul fiume Magra.

Secondo le prime ricostruzioni, i due coniugi, un uomo di 65 anni e una donna di 60, residenti a Treviso, viaggiavano a bordo di una motocicletta quando, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrati frontalmente con un’autovettura. L’impatto è stato estremamente violento e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per marito e moglie non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono giunti i mezzi della Pubblica assistenza oltre alla Croce rossa di Ameglia. Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, decollato dal Cinquale, ma il suo intervento è stato purtroppo annullato una volta constatato il decesso dei due coniugi.

Il conducente dell’auto coinvolta, colto da un infarto per il forte choc subito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea della Spezia in condizioni critiche. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, mentre la circolazione stradale ha subito pesanti interruzioni e rallentamenti per diverse ore, al fine di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.