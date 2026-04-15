Frodi online, dal 17 al 19 aprile al Ducale la polizia postale dà consigli pratici su come non caderci

Genova. C’è anche Genova tra le tappe di presentazione della campagna InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online promossa dalla polizia di Stato.

InsospettABILI sarà presente dal 17 al 19 aprile nell’atrio porticato di Palazzo Ducale dalle 9 alle ore 19, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori, offrendogli consigli pratici per navigare online in sicurezza.

Si tratta di un progetto della polizia postale realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival e Generazioni Connesse, con il contributo esclusivo della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e di Fondo Sviluppo e il supporto di Assoutenti e Regione Liguria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di educare le giovani generazioni, le famiglie e i cittadini di ogni età ai rischi connessi alle frodi informatiche, promuovendo una maggiore consapevolezza digitale attraverso attività immersive e personalizzate.

Al centro del progetto c’è un’esperienza interattiva accessibile tramite Qr code dinamico e una web-app dedicata installata su una serie di totem multimediali allestiti negli spazi dell’atrio porticato di Palazzo Ducale. Attraverso attività ludico-educative, quiz e mini-giochi, i partecipanti potranno comprendere in modo chiaro ed efficace le principali tecniche utilizzate dai truffatori online.

Il percorso consentirà inoltre di scoprire quanto facilmente le informazioni pubbliche condivise durante la navigazione possano essere raccolte e sfruttate per costruire profili digitali dettagliati, spesso impiegati per mettere a segno truffe e frodi informatiche.