Forza Italia, anche Genova aderisce al “sit-in Milano” per l’integrazione

Genova. Arriva anche da Genova l’adesione al sit in “Con coraggio, l’Italia che vuole essere raccontata”, organizzato oggi dal responsabile immigrazione di Forza Italia Milano Amir Atrous per raccontare l’integrazione in Italia delle seconde generazioni di migranti, poche ore prima della manifestazione a piazza Duomo della Lega di Salvini e dei Patrioti Europei per la remigrazione.

“L’iniziativa di Milano, per cui hanno speso parole di apprezzamento e sostegno anche Stefania Craxi e Letizia Moratti, è per i diritti e la libertà di tutti ed è quindi perfettamente in linea col Dna cristiano, liberale e riformista di Forza Italia” dichiara Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in Comune, che nel 2021 dal capoluogo ligure ha aperto il fronte dei diritti nel centrodestra con la proposta di delibera per l’istituzione della Commissione speciale Segre per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, omofobia, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale l’8 giugno 2021.

“Forza Italia anche di recente con la proposta di legge dello jus scholae portata avanti da Antonio Tajani si è dimostrata a favore del riconoscimento del valore e del contributo delle seconde generazioni di immigrati alla comunità nazionale: del resto quel che è valso per i meridionali al Nord, dal dopoguerra in poi, non può non valere per tutti gli altri immigrati in Italia anche oggi” continua Mascia, che è anche Segretario genovese del partito: “Non ci possiamo permettere di pensarla diversamente proprio noi di Genova, che è notoriamente una porta di nome (per l’etimo ianua) e di fatto, come porto e porta dati del Mediterraneo e dell’Europa: Genova è stata la culla storica del Partito dei Lavoratori diventato Partito Socialista Italiano, vantando una solida tradizione di accoglienza verso tutte le persone che col lavoro mantengono se stessi, le loro famiglie e l’intera comunità cittadina ed hanno perciò tutto il diritto di rimanerci per studiare, lavorare, crescerci e moltiplicarsi, a prescindere che arrivino dal nord, sud, ovest, est del mondo. Una porta che non si apre è una falsaporta o una porta cieca che non conduce da nessuna parte. E noi dopo la caduta del Muro di Berlino di muri non ne vogliamo manco più sentire lontanamente parlare. L’inclusione è uno dei valori storici del partito. Propugnando con coraggio più diritti e libertà per tutti Forza Italia rientra in sè stessa, nella sua storia e nei valori trasmessi da Silvio Berlusconi, facendo solo che del bene al centrodestra e tornando leader della politica italiana senza dover più subire o rincorrere chicchessia, tantomeno a sinistra”.