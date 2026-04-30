Formazione, la Regione Liguria stanzia 5 milioni per i percorsi di istruzione Its

Genova. Regione Liguria ha approvato lo stanziamento di 5 milioni di euro per la presentazione di percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) da avviare nell’anno formativo 2026-2027.

La misura, finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, punta a rafforzare l’offerta di formazione terziaria non universitaria, promuovendo percorsi altamente professionalizzanti capaci di rispondere in modo concreto ai fabbisogni del sistema produttivo regionale, in particolare nei settori legati all’innovazione tecnologica, alla transizione digitale e alla sostenibilità ambientale.

“Con questo intervento favoriamo l’occupazione, soprattutto giovanile, riducendo il divario tra domanda e offerta e facilitando il passaggio dal sistema educativo al mondo del lavoro – dichiarano il vicepresidente con delega alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. I percorsi ITS si caratterizzano per una forte integrazione con le imprese, prevedendo attività pratiche, stage e una didattica orientata alle competenze tecnico-professionali più richieste. Con questi 5 milioni continuiamo a investire nella formazione tecnica superiore come leva strategica per lo sviluppo economico, l’innovazione e il lavoro qualificato”.

Le Fondazioni accreditate possono presentare domanda fino alle ore 12 di giovedì 4 giugno. L’invito è pubblicato sul sito di Regione Liguria al seguente link: https://www.regione.liguria.it/homepage-scuolaeformazione/ultime-dal-canale/invito-its/publiccompetition/its-2026-2027-fse-plus-21-27.html