Formazione al centro, studenti di Grosseto incontrano Spediporto

Genova. Spediporto ha da sempre grande attenzione per i temi legati alla formazione; la plastica testimonianza è SpediForm, società che è dedicata proprio a queste attività.

Un’attenzione che si esprime non soltanto attraverso corsi e servizi per avviare al mondo del lavoro o per fornire nuove competenze professionali ma anche con eventi e incontri legati al mondo della scuola.

In questo senso è stata particolarmente significativa la visita compiuta nella sede Spediporto da 17 ragazzi, studenti dell’Istituto Tecnico Economico Fossombroni di Grosseto, indirizzo Sistemi Informativi Aziendali Sportivo.

Accompagnati da due insegnanti, i graditi ospiti hanno partecipato ad una veloce full immersion nel mondo delle spedizioni e di tutte le attività che vengono svolte dalle società partecipate.

Ad accoglierli il direttore generale Giampaolo Botta, che ha sintetizzato lo spirito che anima le attività di Spediporto e che viene svolto quotidianamente, spronando i ragazzi a impegnarsi per sfruttare le opportunità che si presenteranno quando completeranno il loro percorso formativo.

L’incontro, che ha suscitato l’interesse da parte dei ragazzi, ha visto poi l’illustrazione del lavoro svolto dalle varie società (PQS, VGM Srl, Società Consortile GOAS, SpediFORM, CSP, Spediservices) e anche, richiamando l’indirizzo scolastico frequentato, di un’iniziativa di aggregazione e networking come il torneo di calcio Spediporto Cup.

Una mattinata diversa dal solito per questi studenti, una soluzione in più per pensare al loro futuro, sia esso accademico che professionale.