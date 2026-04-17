Fondo strategico regionale, Natale (Pd): “Pioggia di risorse su Imperia, briciole altrove”

Genova. “Quello che salta di più agli occhi nella redistribuzione del Fondo strategico regionale da parte della Giunta, è lo strabismo nella divisione delle risorse. Com’è possibile che alla voce riqualificazione urbana la provincia diImperia prenda sei volte di più rispetto a quanto stanziato per i comuni della città metropolitana di Genova, con 6 milioni e 800 mila circa per Imperia e solo un milione e centomila per Genova? E quasi cinque volte in più di Savona (che prende un milione e mezzo) e quattordici volte in più rispetto ai comuni della provincia di Spezia, che prendono solo 480 mila euro? Abbiamo chiesto in più occasioni di mettere tutte le amministrazioni locali nelle condizioni di poter partecipare attraverso bandi a questi fondi, invece ancora una volta è chiaro che si fanno figli e figliastri. Perché questo dato non può essere la reale fotografia delle necessità dei comuni liguri“.

Così dichiara il segretario del PD Liguria e consigliere regionale del Pd Davide Natale di fronte alle risorse del Fondo strategico regionale stanziati dalla Giunta Bucci.

“Uno strabismo – aggiunge Natale – che si ripete anche per quello che riguarda la cultura, con Imperia che prende un milione e 600 mila euro, Genova un milione e 700 mila, mentre le altre due province non ricevono nulla.Non va meglio per ciò che riguarda i finanziamenti dell’entroterra, dove assistiamo a una disparità oggettiva, fra ciò che viene assegnato alla provincia dell’estremo ponente rispetto al resto della Regione, il doppio di ciò che viene dato alle singole province di Savona, Spezia e Genova“.

“Imperia prende 415 mila, Savona180 mila, Spezia 226 mila e Genova 250 mila euro. Ma va ancora peggio per le scuole, qui non c’è neanche strabismo, c’è proprio disinteresse: neanche un euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nonostante i dati allarmanti del Ministero sull’accessibilità di molte scuole, la risposta dellaGiunta è stata questa: zero euro. Si stanziano solo 110mila euro in tutto per le scuole e 55 mila euro per la messa in sicurezza di una scuola per una scala antincendio. Questa la fotografia dell’interesse della giunta regionale verso le nostre scuole e il futuro dei nostri figli. Come non c’è un euro per la casa nonostante l’emergenza e la necessità di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. “Tutto questo certifica che l’impostazione che viene seguita da questo centrodestra è completamente sbagliata, sia nei contenuti sia nelle scelte strategiche ma soprattutto nella divisione tra i territori. La Liguria merita di più che questo sistema”, conclude Natale.