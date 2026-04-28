Fondazione Luzzati, eletto il nuovo Cda: Basevi Gambarana confermato presidente

Genova. L’assemblea degli aderenti della Lele Luzzati Foundation ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione della fondazione, che resterà in carica per quattro anni, dall’ 8 Aprile 2026 al 7 Aprile 2030.

I nuovi membri sono Andrea Basevi Gambarana, Gianfranco Noferi, Ambrogio Novelli, Roberto Stasio e Giuseppe Veruggio. Il CdA, con particolare riferimento anche ai rapporti intercorsi nel tempo con il Maestro Luzzati e Sergio Noberini, suo storico collaboratore scomparso a marzo 2025, all’unanimità ha deliberato di confermare per il secondo anno presidente della Lele Luzzati Foundation, Andrea Basevi Gambarana.

“La conferma rappresenta un segnale di continuità e responsabilità – ha detto Gambarana – Il nostro impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente il ruolo di Casa Luzzati come centro di produzione culturale, valorizzando il patrimonio di Luzzati e rendendolo sempre più accessibile a un pubblico ampio e internazionale”.

Negli ultimi cinque anni di attività Casa Luzzati ha creato una serie di iniziative che, attraverso la figura di Luzzati, hanno sviluppato un ampio respiro culturale a livello nazionale e internazionale, con punto di partenza a Genova. Le mostre allestite a Casa Luzzati, nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale (l’ultima dedicata all’Ottocento), sono state progettate per offrire al visitatore una visione più completa del Maestro e per raccontare la sua esperienza artistica, testimone del teatro, dell’arte e della cultura italiana contemporanea.

Oltre alle esposizioni, agli eventi (presentazioni di libri, rassegne cinematografiche, convegni, happening musicali), Casa Luzzati è anche la casa del Cantiere delle Arti che, tramite laboratori e workshop d’autore, condivide il patrimonio delle arti applicate di Luzzati e ne fa occasione di formazione per le scuole e le famiglie.

Costituita il 25 agosto 2017 da Sergio Noberini, fondatore e promotore, la Lele Luzzati Foundation ha ricevuto dagli eredi del Maestro il fondo opere, oltre alla procura speciale per la tutela dei diritti e del nome di Emanuele Luzzati. Riconosciuta come personalità giuridica da Regione Liguria nel febbraio 2022, iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nel marzo 2026, la LLF costituisce il riferimento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio e delle collezioni del Maestro ideando un percorso attraverso le discipline da lui affrontate. La mission della Lele Luzzati Foundation si fonda sull’Archivio di Emanuele Luzzati, nucleo originario e patrimonio centrale da cui derivano tutte le attività di studio, conservazione, valorizzazione e diffusione dell’opera del Maestro.