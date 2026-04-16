Maxi commessa Usa per Fincantieri, costruirà tre navi Princess Cruises

Genova. Fincantieri e Princess Cruises hanno siglato un accordo per la costruzione di tre nuove navi da crociera della classe Voyager, alimentate a gas naturale liquefatto (LNG). L’ordine è stato ufficializzato in occasione di Seatrade Cruise Global, attualmente in corso a Miami.

Le unità saranno realizzate presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone, con consegne previste rispettivamente nel 2035, 2038 e 2039. Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come molto importante.

Ciascuna nave avrà una stazza lorda di circa 183.000 tonnellate e potrà ospitare circa 4.700 passeggeri. Le nuove unità saranno principalmente alimentate a LNG, la più avanzata tecnologia di combustibile attualmente disponibile su scala industriale, in grado di garantire una riduzione immediata delle emissioni di gas serra e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti rispetto ai combustibili marini tradizionali.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “È con orgoglio che annunciamo questo nuovo accordo con Princess Cruises, che rafforza ulteriormente una partnership di lungo corso. Le nuove commesse garantiscono una solida visibilità del carico di lavoro per i nostri cantieri – e in particolare di quello di Monfalcone – fino al 2039 e sostengono uno sviluppo ottimale e coerente del business crocieristico, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2026–2030. Con le nuove unità della classe “Voyager” continuiamo a valorizzare il nostro know-how nel campo della cantieristica avanzata e sostenibile, accompagnando Princess nel proprio percorso di crescita e confermando il nostro ruolo di partner industriale di riferimento per l’evoluzione dell’industria crocieristica”.

Gus Antorcha, Presidente di Princess Cruises, ha commentato: “La classe Voyager saprà conquistare sia i nostri ospiti più fedeli sia le nuove generazioni di passeggeri Princess. Grazie a un ampio lavoro di ricerca condotto su clienti e agenti, stiamo individuando il giusto equilibrio tra l’evoluzione dei nostri elementi distintivi e l’introduzione di nuovi concept e partnership, basati su ciò che è realmente rilevante per i nostri ospiti, presenti e futuri. Dall’offerta gastronomica di eccellenza agli ambienti piscina più accoglienti, fino a un intrattenimento evoluto e a spazi completamente ripensati, stiamo rinnovando l’esperienza Princess in ogni sua dimensione”.

Fincantieri ha recentemente costruito per Princess Cruises due navi della classe “Sphere” presso il cantiere di Monfalcone: Sun Princess, consegnata nel 2024, e Star Princess nel 2025. Questo nuovo ordine rafforza ulteriormente una collaborazione che, negli ultimi 35 anni, ha già portato alla realizzazione di 21 navi per il brand Princess Cruises in questo stabilimento.