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Torna la fiera di Santa Zita: oltre 200 banchi e divieti di sosta e circolazione per domenica 26

Tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta per l'intera giornata: ecco i dettagli

fiera santa zita

Genova. Torna la tradizione Festa di Santa Zita che ancora una volta animerà e colorerà il quartiere della Foce per tutta la giornata di domenica 26, dalle ore 8 alle 20.

La devozione alla santa ha origini medievali. Nata a Lucca nel 1218, è famosa per il miracolo delle rose: mentre portava del pane ai poveri, il padrone la sorprese chiedendole cose nascondesse nel grembiule. Nell’atto di mostrare il contenuto clandestino, il pane si trasformò in giunchiglie, salvandola dalla punizione.

Domenica sono previsti almeno 200 banchi merci varie e di produttori agro-alimentari, con fulcro in piazza Paolo da Novi e via della Libertà, ma con bancarelle anche in via Bianchi, via Siria e via Pisacane. Corpose le modifiche alla viabilità
previste per lo svolgimento della manifestazione fieristica: è previsto il divieto di sosta e il divieto di circolazione per tutte le 24 ore del 26 aprile in Via S. Zita (tratto compreso tra Piazza Paolo da Novi e Via Antonini); Piazza Paolo da Novi; Via Bianchi; Via Siria; Via della Libertà (tratto compreso tra Via Barabino e Piazza Paolo da Novi); Via Pisacane (tratto compreso tra Via della Libertà e Via Cipro); Via Pisacane (tratto compreso tra Corso Torino e Via della Libertà).

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La mappa dei banchi

Con gli stessi orari è stata prevista l’istituzione del doppio senso di marcia a senso unico alternato in Via Volturno e in Via M. Staglieno, con diritto di precedenza per la direzione ponente e con obbligo di arresto allo “STOP” e svolta a destra all’intersezione con Via Cipro.

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