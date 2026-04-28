Il 3 maggio la fiera di San Salvatore: modifiche alla viabilità a Sampierdarena

Genova. Domenica 3 maggio, dalle ore 8 alle 19, il quartiere di Sampierdarena ospita la tradizionale Fiera di San Salvatore. La manifestazione è contraddistinta da un centinaio di banchi di merci varie e dolciumi disposti soprattutto nei pressi della parrocchia di Santa Maria della Cella e San Martino ed in via Giovanetti, centro del primitivo borgo di “Santo Petro de Arena” e nucleo originario del quartiere attorno al quale si è sviluppato l’abitato.

Le iniziative, organizzate nell’ambito delle celebrazioni di Gesù Santissimo Salvatore, patrono di San Pier D’Arena, prevedono la messa solenne e la tradizionale processione religiosa pomeridiana con la venerata icona del SS Salvatore accompagnata dalla Confraternita di San Martino Morte.

TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Per consentire il corretto svolgimento della Fiera e delle funzioni religiose, sono state apportate le seguenti modifiche alla viabilità e alla sosta:

in via San Pier d’Arena, nel tratto compreso tra via Terenzio Mamiani e piazzetta dei Minolli e in via Giacomo Giovanetti, nel tratto compreso tra via Giacomo Buranello e via San Pier d’Arena sono adottate le seguenti prescrizioni: dalle ore 23 del 2 maggio alle ore 22 del 3 maggio, e comunque fino a cessate esigenze, divieto di sosta veicolare su entrambi i lati, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione;

il 3 maggio, dalle ore 5.30 alle 22 e, comunque fino a cessate esigenze, divieto di circolazione.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.