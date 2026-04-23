Fiera del Libro, da venerdì in Galleria Mazzini tornano gli sconti per i lettori under 26

Genova. Torna da domani, venerdì 24 aprile, e continua fino a domenica 26 aprile, lo sconto per gli under 26 anni che acquistano libri alla Fiera di Galleria Mazzini.

Si parte da un dato positivo: nel 2025, chi si definisce lettore – cioè chi ha letto almeno in parte un libro a stampa, un e-book o ha ascoltato un audiolibro è il 76% della popolazione 15-74 anni, contro il 73% del 2024. In termini assoluti si passa da 32,6 a 33,9 milioni di persone. Se restringiamo lo sguardo ai soli libri a stampa, la crescita resta, ma è leggermente più contenuta: dal 67% al 70% della popolazione, pari a 30,8 milioni di persone. Il cartaceo, insomma, continua a reggere il centro della scena, mentre digitale e audiolibri ampliano – più che sostituire – l’esperienza di lettura.

Il libro stampato, però, piace meno agli under 26 e per questo i 18 banchi della Fiera del Libro di Genova, allestita fino al 3 maggio in Galleria Mazzini, hanno deciso una promozione per attirare lettori under 26. A partire da quest’oggi e fino alla chiusura della rassegna, nelle giornate del weekend lungo (da venerdì a domenica) i ragazzi avranno la possibilità di acquistare i libri alla Fiera del Libro con uno sconto del 10% sui libri usati e del 5% su quelli nuovi (percentuale massima fissata dalla legge).

Secondo un’indagine recente sempre più italiani si rivolgono al mercato dei libri usati per soddisfare le proprie esigenze letterarie. In particolare, i grandi classici della letteratura sono stati apprezzati da oltre 18 milioni di italiani, rappresentando il 47,8% degli utenti. Anche i saggi ei libri per bambini sono stati ben posizionati, con 8,9 milioni (23,6%) e 7,6 milioni (20,2%) di utenti rispettivamente. A livello planetario la dimensione del mercato dei libri di seconda mano è stata valutata a circa 27,28 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 48,49 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un tasso di crescita annuale di circa il 6,6% dal 2025 al 2033.