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Galleria mazzini

Fiera del Libro, ultime aggiornate di allestimento

Annunciata una serie di sconti e promozioni praticamente in ognuno dei 18 banchi che animano la Fiera

fiera del libro

Genova. Non solo la promozione under 26, che nel fine settimana lungo da venerdì a domenica possono acquistare ogni libro con sconti del 10% (usato) e 5 % (nuovo).

Per queste ultime giornate di allestimento, la Fiera del Libro di Genova, in Galleria Mazzini, propone una serie di sconti e promozioni praticamente in ognuno dei 18 banchi che animano la Fiera. Una scelta per promuovere ancora di più la lettura e attirare oltre che i genovesi anche i turisti che popolano la città in questo scorcio di primavera.

Sui banchi c’è davvero ogni tipologia di offerta: fumetti, libri storici, romanzi, ma anche mappe, locandine e tante guide turistiche che appunto si possono acquistare per conoscere meglio Genova e la Liguria.

Una recente ricerca ha confermato che ad acquistare libri di seconda mano sarebbe un italiano su tre. I più richiesti sarebbero i grandi classici della letteratura, apprezzati dal 47,8% della popolazione, seguiti da saggi e libri per bambini ricercati, rispettivamente, dal 23,6% e dal 20,2%. Numerosi gli appassionati di edizioni antiche o rare (18,2%) ei “cacciatori di sconti” che, a loro volta, approfitterebbero delle occasioni legate al second hand per acquistare libri che non li convincano pienamente (13%). A rivelarlo è un’indagine su abitudini e comportamenti d’acquisto degli italiani legati al mondo dei libri che mUp ha condotto per una piattaforma specializzata nella compravendita di prodotti di seconda mano.

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