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Solidarietà

La Valle Scrivia scende in piazza contro la guerra: una fiaccolata per la pace

Sabato 18 aprile la comunità di Savignone e dei comuni limitrofi si ritroverà in piazza Italo Ghelfi per la manifestazione

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Savignone. La Valle Scrivia scende in piazza per dire no alla guerra. Sabato 18 aprile la comunità di Savignone e dei comuni limitrofi si ritroverà in piazza Italo Ghelfi per una fiaccolata dedicata alla pace, nata da un’iniziativa spontanea di due cittadini, Dafne e Marco. Il ritrovo è fissato alle 20:30, con inizio alle 21:00.

In un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, l’evento vuole essere un momento di riflessione collettiva: le luci delle fiaccole diventeranno un simbolo di vicinanza ideale ai territori colpiti dalle guerre, ribadendo il rifiuto della violenza e il valore della convivenza pacifica.

Alla manifestazione aderiscono e collaborano diversi Comuni della Valle Scrivia – tra cui Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Montoggio, Crocefieschi e Vobbia – insieme ad associazioni locali e cittadini di tutte le età. Il programma prevede letture, canti e interventi, in un’iniziativa dal carattere stanziale e priva di connotazioni politiche.

«Come Città della Pace siamo orgogliosi che l’idea della fiaccolata giunga da due nostri giovani cittadini – ha detto il sindaco Antonio Bigotti, sottolineando come il messaggio appartenga a tutti coloro che ripudiano la guerra – Le coscienze si risvegliano anche partendo dalle piccole comunità. Pane e non armi“.

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