Festa della polizia, premiata anche la dirigente Digos Simona Truppo per la gestione del derby di Coppa Italia

Genova. C’è anche la dirigente della Digos Simona Truppo fra i poliziotti premiati questa mattina, durante la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, per essersi distinti nelle per particolari operazioni di polizia giudiziaria, di soccorso pubblico, di investigazione, oltreché di servizi di ordine pubblico.

Il riconoscimento alla dirigente Digos (e con lei ad altri 13 funzionari spesso in ordine pubblico) riguarda in particolare la gestione del derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria del settembre 2024 che fu anticipato e seguito da violenti scontri tra le due tifoserie con le forze dell’ordine che tuttavia riuscirono sempre a impedire che i due gruppi di tifosi avversari venissero a contatto. In quell’occasione, a causa del fitto lancio di oggetti, petardi e fumogeni, diversi funzionari di polizia riportarono lesioni di varia natura.

Riconoscimenti sono stati consegnati poi a nove poliziotti di squadra mobile e S.I.S.C.O., per l’individuazione di due associazioni per delinquere finalizzate alla raccolta di scommesse clandestine, usura e autoriciclaggio, e per la conseguente denuncia di quaranta persone. L’operazione aveva portato al sequestro di 750mila euro.

Due encomi sono stati consegnati a poliziotti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica, per l’indagine che aveva portato all’arresto di una hacker russa, responsabile di truffa aggravata perpetrata sul web.

Premiato con un encomio anche Vincenzo Garvani, poliziotto dell’Urp della questura di Genova che, libero dal servizio, aveva salvato un uomo in mare. Riconoscimenti per la polizia di frontiera, intervenuta per prima a bordo di una nave da crociera per arrestare tre cittadini francesi per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa romana in gita scolastica.

Una lode è stata consegnata alla Squadra Investigativa del Commissariato Prè, per un’indagine sullo spaccio che ha portato a due arresti e due encomi alla Squadra Mobile, per aver consentito l’applicazione della misura cautelare in carcere di un gruppo di giovani tunisini di cui sette minorenni, appartenenti ad una baby-gang responsabili di un rapina molto violenza ai danni di un connazionale.

Riconoscimenti infine anche per due poliziotti delle volanti che avevano salvato una donna dopo che il suo stalker l’aveva minacciata di morte e seguita con la sua auto. L’uomo era stato arrestato.