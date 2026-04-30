Ferrovie, da lunedì quattro nuovi treni a doppio piano sulla linea Genova-Acqui Terme

Genova. Quattro nuovi treni elettrici a doppio piano sulla linea ferroviaria Genova-Acqui Terme. I convogli entreranno in servizio a partire da lunedì 4 maggio, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

Il rinnovamento di materiale rotabile sarà possibile grazie ai lavori eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) sul tracciato.

I nuovi treni si distinguono per ambienti luminosi e funzionali, climatizzazione, sedute ergonomiche e spazi più razionali per agevolare la distribuzione dei flussi a bordo. La dotazione comprende prese di corrente e Usb e sistemi di informazione ai passeggeri, oltre a un sistema di videosorveglianza che contribuisce ad aumentare la sicurezza a bordo e la tutela dei viaggiatori.

Particolare attenzione è rivolta all’accessibilità: i convogli sono infatti progettati per facilitare la salita/discesa e la mobilità interna, con aree dedicate e soluzioni che rendono più agevole il viaggio alle persone a mobilità ridotta e a chi si sposta con passeggini o biciclette.

“L’upgrade del sistema di distanziamento dei treni realizzato da Rfi, su una linea strategica come la Genova-Acqui Terme, ci consentirà di proseguire nel costante rinnovamento, e conseguente messa in esercizio, della nostra flotta di treni regionali che, grazie a un investimento totale di 390 milioni di euro, è tra le più giovani d’Italia – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Si tratta di un lavoro atteso e richiesto da tempo da pendolari, studenti e lavoratori che, finalmente, potranno viaggiare in maniera più comoda e agevole. Parliamo, infatti, di convogli di ultima generazione in grado di fornire massima accessibilità e comfort di viaggio”.

L’upgrade infrastrutturale permette di gestire pienamente le caratteristiche dell’elettronica di bordo dei nuovi convogli che, in una prima fase, svolgeranno 4 corse al giorno, selezionate su quelle a maggior frequentazione. Il numero di collegamenti sarà progressivamente aumentato dopo l’estate, in relazione al completamento della programmazione del servizio e al consolidamento dell’operatività.

“Prosegue dunque il lavoro della Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo Fs, per potenziare il proprio servizio regionale con lavori sulle infrastrutture, ma anche con una programmazione attenta, capillare e sempre improntata al miglioramento delle prestazioni a vantaggio e tutela di chi sceglie il treno come mezzo per muoversi”, conclude Scajola.

“Ben venga l’immissione di convogli di ultima generazione anche su una linea ferroviaria, la Genova-Acqui Terme, che purtroppo continua ad avere performance non buone, come certificano i report dell’indice su affidabilità e testimoniano le esperienze quotidiane di noi pendolari. L’assessore Scajola vigili e intervenga anche e soprattutto sui ritardi, sui frequenti guasti, sulle frequenti interruzioni della linea a tutela di tutti i viaggiatori, la maggior parte dei quali pendolari – commenta Katia Piccardo, vice capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria -. Il rinnovo del parco mezzi è utile e permetterà maggiore comfort e per questo apprezziamo l’investimento fatto da Trenitalia, ma l’assessore regionale Scajola non dimentichi che la linea ferroviaria a cavallo tra Ovadesato, Valli Stura, Orba e Leira e Ponente della città di Genova continua purtroppo ad essere maglietta nera nelle fotografie di Pendolaria, Legambiente e delle pubblicazioni del settore. Le performance della nostra linea ferroviaria sono migliorate rispetto ai disservizi e disagi di qualche anno fa, grazie al notevole impegno del personale viaggiante e non, ma persistono criticità importanti che studenti, lavoratori e pendolari vivono sulla propria pelle quotidianamente”.