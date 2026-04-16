Giovane colpito da un calcinaccio della sopraelevata mentre viaggia in scooter

Genova. Un ragazzo di 19 anni, mentre viaggiava a bordo del suo scooter, è stato colpito da un calcinaccio staccato dall’impalcato della strada sopraelevata Aldo Moro.

Il 19enne si trovava in via Dei Pescatori, tra la zona delle riparazioni navali e la Foce, poco prima di mezzogiorno, quando mentre transitava in direzione levante, è stato colpito da un blocco di calcestruzzo grande circa come un mattone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i militi della Croce Bianca Genovese, oltre alla polizia locale e alla capitaneria di porto, per i rilievi (l’area è zona demaniale).

Il ragazzo, cadendo a terra con il motorino, ha riportato un trauma con ferita lacero-contusa nella zona costale. È stato portato in ospedale al Galliera in codice giallo.

La strada è stata momentaneamente chiusa, per i rilievi e per motivi di sicurezza e poi riaperta intorno alle 13.