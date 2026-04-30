Sanità, l’allarme del Pd ligure: “Dalla guerra conseguenze gravi per farmaci e diagnostica”

Genova. “La gravissima situazione internazionale ha conseguenze pesanti anche per farmaci e diagnostica, pure in Liguria. Un’ulteriore conseguenza drammatica della guerra illegale scatenata da Trump e Netanyahu in Medio Oriente, di cui si parla ancora troppo poco, è l’effetto potenzialmente catastrofico sul mercato mondiale dei farmaci e dell’elio per la diagnostica”.

L’allarme arriva dal segretario del Pd Liguria Davide Natale e dalle responsabili sanità, Katia Piccardo, e Esteri, Margherita Mereto, che denunciano il blocco di sostanze indispensabili per la produzione di paracetamolo, antibiotici, antidiabetici e farmaci oncologici.

“I costi dei principi attivi sono aumentati del 30% nelle ultime settimane, senza contare che i farmaci oncologici e biologici dipendono da una catena del freddo energivora e da imballaggi in polietilene, polipropilene o PET – tutti derivati dalla nafta – proseguono i rappresentanti del Pd – Inoltre dallo stretto di Hormuz transita un terzo dell’elio mondiale. Senza elio liquido le risonanze magnetiche rischiano il blocco”.

“Gli esperti parlano di scorte sufficienti ancora per poche settimane, dopo di che cosa succederà nei nostri ospedali e nei centri diagnostici? – concludono – Purtroppo, anche su questa, come su tutte le questioni che colpiscono gravemente la vita dei cittadini, lo strabismo del Governo Meloni non si smentisce. Il Governo deve dare risposte concrete, non come il finto taglio delle accise – fatto a spese del comparto sanità – e le deve dare non soltanto all’opposizione, ma al Paese intero”.