Expo Market a Palazzo Imperiale: il Circular Forum si apre alla città

Genova. Dopo l’Eco-Fashion Show di venerdì a bordo della Costa Toscana, il Circular City Forum prosegue aprendosi alla città il con il Circular Expo Market iniziato ieri e in svolgimento a Palazzo Imperiale fino a questa sera.

Realizzato in collaborazione con Confartigianato Genova, l’Expo–Market è uno spazio aperto al pubblico dedicato all’incontro tra sostenibilità, imprese e nuove pratiche di economia circolare: al suo interno, artigiani e realtà del territorio che hanno scelto di innovare i propri processi produttivi attraverso il recupero dei materiali, il riuso creativo e modelli di produzione più responsabili. Un’occasione per scoprire da vicino prodotti, storie e competenze che dimostrano come tradizione e sostenibilità possano generare nuove forme di valore per le città e le comunità.

All’interno dello spazio è presente anche un’area Swap party, curata insieme ad Assoutenti, dove il pubblico può partecipare a momenti di scambio di abiti e oggetti, sperimentando in prima persona pratiche semplici e concrete di consumo consapevole e riutilizzo.

Il percorso è inoltre arricchito da un’area di tendenza, allestita con gli abiti dei brand protagonisti della sfilata di moda circolare che ha inaugurato il Forum, per raccontare come il design e la moda possano reinterpretare materiali esistenti e promuovere nuove estetiche della sostenibilità.

Durante il weekend vengono inoltre organizzati laboratori dedicati al tessile e al food, pensati per coinvolgere il pubblico e valorizzare il saper fare artigiano come motore di innovazione circolare, capace di trasformare scarti e risorse in nuove opportunità. Arricchiscono infine il programma i talk in cui imprese e istituzioni condividono best practice e riflessioni sull’economia circolare e la sostenibilità.

Un’esperienza aperta a tutti per esplorare, conoscere e vivere da vicino le pratiche della città circolare, dove creatività, responsabilità ambientale e cultura del riuso diventano strumenti concreti per immaginare un futuro più sostenibile.

Per maggiori informazioni sul programma si rimanda alla sezione dedicata sul sito ufficiale www.circularcityforum.it/expo-market/.

LUNEDÌ IL CIRCULAR MOG DAY, DA MARTEDÌ LE CONFERENZE A PALAZZO TURSI

Dopo gli eventi del weekend, il Circular City Forum cambierà nuovamente veste nella giornata di domani, lunedì 20 aprile per il Circular MOG Day al MOG – Mercato Orientale di Genova, un’intera giornata dedicata a food, startup e università in cui, tra workshop, conferenze, corsi di formazione, talk e un vero e proprio “Mercato delle idee circolari”, si parlerà dei progetti più interessanti in materia di circolarità e di come metterli in pratica. Previsti anche tre contest specifici rivolti, rispettivamente, agli allievi delle scuole alberghiere, alle startup e agli studenti universitari. La giornata è realizzata in collaborazione con Gruppo Timossi – a cui fanno capo MOG Mercato Orientale Genova e Timossi Beverage & Food Solution –, CyberTribu, Fondazione Genova Startup, Università di Genova, Istituto Bergese Rosselli e Unione Regionale Cuochi Liguri,

Ancora un cambio di location per gli ultimi due giorni di evento, il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, che sarà la sede del ricco programma di conferenze: martedì 21 aprile la sessione istituzionale “Città circolari: costruire valore sostenibile” nel corso della quale è previsto il primo momento di incontro tra le amministrazioni interessate ad aderire alla Rete delle città circolari, seguita dal panel su “Circolarità, innovazione, attrattività”; al pomeriggio, invece, un primo focus sul progetto CE-PRINCE che promuove l’economia circolare attraverso l’implementazione degli appalti pubblici verdi e ha la Regione Liguria come capofila; e un secondo approfondimento sull’ambiente costruito dal titolo “Città, industria e ambiente come sistemi integrati”, realizzato in collaborazione con Ance e gli ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Genova.

Mercoledì 22 aprile, infine, sarà presentato il primo Bilancio di Sostenibilità del Comune di Genova nell’ambito della sessione “Ecosistema del futuro circolare”, seguito da un approfondimento sui servizi per la sostenibilità delle imprese. Nel pomeriggio, parallelamente ai tavoli di lavoro “La cassetta degli attrezzi” che chiuderanno il programma a Palazzo Tursi, anche l’incontro “Riprogettare il rapporto con il mare e la spiaggia” al Genova Blue District.

Il Circular City Forum è promosso dalla Direzione di area attrattività, competitività e transizione ecologica del Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City, con la consulenza scientifica di Italia Circolare, il supporto organizzativo di Clickutility Team, Camera di Commercio e Università di Genova come partner istituzionali e la partecipazione di Ansaldo, Costa Crociere e Fincantieri come gold partner.

L’evento rientra nelle iniziative ufficiali della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 e segue le linee guida operative e i requisiti di sostenibilità del Comune di Genova per gli eventi outdoor e indoor. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.circularcityforum.it.