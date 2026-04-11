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Ex Ilva, Salis incontra Jindal: “Ho chiesto garanzie per i lavoratori e investimenti per il rilancio”

La sindaca dopo il colloquio a Tursi: "Delegazione interessata a investire a Genova con un occhio di riguardo al ritorno sociale per Cornigliano"

salis ilva cornigliano

Genova. “A Jindal ho chiesto garanzie concrete per la piena tutela occupazionale e salariale dei lavoratori di Cornigliano e per gli investimenti imprescindibili per il rilancio di un polo industriale che rappresenta la storia di Genova, nell’assoluto rispetto della salute e dell’ambiente di lavoratori e cittadini”. È quando dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis dopo aver ricevuto questa mattina a Palazzo Tursi una delegazione del gruppo indiano in corsa per acquisire l’ex Ilva, accompagnata da rappresentanti della struttura commissariale del Governo.

L’incontro istituzionale – riferisce il Comune in una nota – si è svolto in un “clima molto cordiale”, prima che la delegazione indiana si recasse a Cornigliano per visitare gli spazi della fabbrica e gli impianti, nell’ambito di più complessivo tour degli stabilimenti italiani di ex Ilva.

Ieri, infatti, i delegati di Jindal hanno effettuato un sopralluogo a Taranto, dove hanno incontrato il sindaco Bitetti. E la prossima settimana, come anticipato da Genova24, è in programma anche un incontro riservato col presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“La delegazione si è mostrata molto interessata a investire in Italia e a Genova, non solo dal punto di vista industriale, ma anche con un occhio di riguardo al ritorno sociale per l’area di Cornigliano che vive attorno alla fabbrica – riferisce la sindaca Salis -. La trattativa per la vendita di ex Ilva spetta al governo e ai commissari: ci auguriamo che si riesca a giungere a una soluzione definitiva in tempi molto rapidi, nell’interesse dei territori coinvolti, perché i lavoratori sono giustamente estenuati da anni di disinvestimenti e promesse disattese”.
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