Ex Ilva, Acciaierie d’Italia incontra Federmanager Liguria

Genova. Si è svolto oggi presso lo stabilimento di Acciaierie d’Italia di Genova Cornigliano l’incontro tra il Management aziendale, i dirigenti e i quadri del sito e Federmanager Liguria, rappresentata dal Presidente Luca Barigione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di dialogo e confronto che Acciaierie d’Italia in A.S. promuove con le rappresentanze del management, in un contesto particolarmente complesso e delicato per l’Azienda, che richiede attenzione, responsabilità e pieno presidio delle attività.

Nel corso dell’incontro, il management di Acciaierie d’Italia in A.S. ha condiviso un aggiornamento sull’andamento delle attività aziendali, soffermandosi sui principali risultati conseguiti, sulle azioni intraprese nei diversi ambiti operativi e sul lavoro svolto per assicurare continuità e tenuta organizzativa. È stato inoltre delineato il quadro in cui l’Azienda si trova a operare, anche alla luce degli impatti che hanno interessato la struttura manageriale e direttiva, sia a livello territoriale sia, più in generale, nel perimetro aziendale, con un confronto aperto sugli aspetti di maggiore interesse per dirigenti e quadri.

L’incontro ha consentito di valorizzare il ruolo del management quale componente essenziale per il funzionamento dell’organizzazione aziendale, per la tenuta dei processi e per il mantenimento di un presidio competente e responsabile in una fase di elevata complessità.

Federmanager Liguria, attraverso l’intervento del Presidente Luca Barigione, ha confermato l’attenzione dell’Associazione verso i temi della rappresentanza e della valorizzazione del management, ribadendo l’importanza di sostenere dirigenti e quadri nel contributo che quotidianamente assicurano alle imprese e ai territori.

L’incontro si è concluso con un confronto aperto tra i rappresentanti di Federmanager Liguria, il management aziendale e dirigenti e quadri del sito, confermando il valore di occasioni di dialogo e ascolto sui temi di maggiore interesse per la popolazione manageriale. In un contesto industriale che richiede responsabilità, capacità di adattamento e visione, il contributo della dirigenza e dei quadri aziendali si conferma un elemento essenziale per accompagnare la continuità delle attività e presidiare con competenza le sfide organizzative e industriali.